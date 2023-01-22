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Пойманного на взятке замминистра Лозинского уволили

Фото: Василий Лозинский (facebook.com/lozvasyl)
Автор: Мария Кучерявец

Василия Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Раньше чиновника поймали на взятке.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова в Facebook.

"Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры", - написал Кубраков.

Отметим, что сегодня по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось внеочередное заседание правительства, в ходе которого было принято решение об увольнении Лозинского.

"Правительство приняло проект распоряжения об увольнении Лозинского Василия Мироновича с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в соответствии с абзацем первого части второй статьи 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти", - говорится в сообщении правительственного портала.

НАБУ задержало Лозинского на взятке

Напомним, что вчера Национальное антикоррупционное бюро 21 января задержало первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств.

Его подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов, а полная сумма закупки составляла 1,8 млрд гривен.

Известно, что уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года и ведется по статьям 364 и 368 УКУ.

Так, по делу следователи провели ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тысяч грн и 38,7 тысячи долларов. В настоящее время детективы предпринимают неотложные следственные действия по установлению всех участников схемы.

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