UPG однією з перших завезла на паливний ринок країни морозостійкий EURO DIESEL

Країна протистоїть ворогу, який щодня тримає під прицілом об’єкти критичної інфраструктури, тож очікувано, що зима, яка попереду, буде надскладною. Піклуючись про українців UPG заздалегідь підготувалася до зниження температури та вже сьогодні забезпечила усі АЗК мережі морозостійким високоякісним дизпаливом. Лояльність та стабільність цін, які пропонує UPG завдяки повному логістичному самозабезпеченню – також прояв турботи та любові до своїх клієнтів. Словами б це прозвучало так: ми з вами і обов’язково впораємося з усіма викликами, адже ми – єдині.

Зимовий EURO DIESEL, продаж якого стартував на UPG, експортується напряму з Європи, відповідає високим технічним характеристикам, екологічному стандарту Євро-5 та вимогам ДСТУ. Пальне стійке до низьких температур, витримує мінімум до мінус 21°C, тож дозволить водіям із легкістю запустити дизельний двигун та не мати клопотів зі своїми автівками в холодну пору року.

Компанія закликає українських водіїв вчасно підготувати автомобілі до морозів та ймовірної ожеледиці на дорозі – «перевзутися» у зимові шини, перевірити справність авто та використовувати виключно сезонний дизель, який відповідатиме температурі повітря. Якісне пальне забезпечить легкий розгін автівки, чудову маневреність, стабільну та безпечну експлуатацію двигуна в холодну пору. Водієві ж збереже нервову систему, додасть впевненості під час подорожі.

Що ж зашифровано під словом якість, коли йдеться про морозостійке ДП?

Основним критерієм якості цього продукту є, звичайно, показник цетанового числа. Його роль – визначити здатність рідини до займання в камері горіння. Цетанове число зимового EURO DIESEL від UPG – вище позначки 50 (в залежності від партії). Разом з тим, допустима цифра, згідно зі стандартом Євро-5, має бути не нижчою 49 одиниць, цетановий індекс – 46-ти.

Ще один важливий показник якості пального, вміст сірки та ароматичних вуглеводнів, у пальному EURO DIESEL від UPG теж відповідає нормі.

Зимовий дизель, який відповідає Євро-5 – ще й тому найкращий вибір, що згідно зі стандартом, температура спалаху в закритому тиглі не може бути нижчою 55 одиниць. Масова ж частка різних домішок – не перевищувати 24 мг/кг, а гранична температура фільтрованості не має перетинати позначку мінус 20 градусів.

Водії зі стажем переконалися, що якісне пальне дозволяє заощаджувати кошти, адже його використання передбачає менші витрати автомобілем. Це також турбота про довкілля, адже екологічний стандарт Євро-5 передбачає жорсткіші вимоги до ступеня очищення від часток, що забруднюють навколишнє середовище.

На сьогодні асортимент пального мережі АЗК UPG – це виключно високоякісне пальне стандарту Євро-5. Без обмежень та з додатковою вигодою заправити автівку можна такими видами пального: upg100, upg95, А-95, газом, а відтепер ще й морозостійким EURO DIESEL.

Клієнти, які заїхали наповнити бак авто на АЗК мережі завжди можуть пересвідчитися, що саме ця партія пального пройшла вхідний контроль в Україні та відповідає стандартам ДСТУ. Відповідний паспорт є на кожній АЗК, як і сертифікат якості виробника із зазначенням європейської країни, звідки пальне було поставлено.