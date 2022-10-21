UPG одной из первых завезла на топливный рынок страны морозостойкий EURO DIESEL

Страна противостоит врагу, который ежедневно держит под прицелом объекты критической инфраструктуры. Поэтому ожидается, что грядущая зима будет сверхсложной. Заботясь об украинцах, UPG заранее подготовилась к снижению температуры и уже сегодня обеспечила все АЗК сети морозостойким высококачественным дизтопливом. Лояльность и стабильность цен, которые предлагает UPG благодаря полному логистическому самообеспечению, – это также проявление заботы о своих клиентах. Словами это прозвучало бы так: «Мы с вами обязательно справимся со всеми вызовами, ведь мы вместе».

Зимний EURO DIESEL, продажа которого стартовала на UPG, экспортируется напрямую из Европы, отвечает высоким техническим характеристикам, экологическому стандарту Евро-5 и требованиям ДСТУ. Горючее устойчиво к низким температурам, выдерживает до минус 21°C, поэтому позволит водителям с легкостью запустить дизельный двигатель и не иметь хлопот со своими автомобилями в холодное время года.

Компания призывает украинских водителей вовремя подготовить автомобили к морозам и вероятной гололедице на дороге: «переобуться» в зимние шины, проверить исправность авто и использовать сезонный дизель, который будет соответствовать температуре воздуха. Качественное топливо обеспечит легкий разгон автомобиля, отличную манёвренность, стабильную и безопасную эксплуатацию двигателя в холодное время. Водителю же сохранит нервную систему, придаст уверенность во время путешествия.

Что же зашифровано под словом «качество», когда речь идет о морозостойком ДТ?

Основным критерием качества этого продукта является показатель цетанового числа. Его роль – определить способность жидкости к воспламенению в камере сгорания. Цетановое число зимнего EURO DIESEL от UPG – выше отметки 50 (в зависимости от партии). Вместе с тем допустимая цифра согласно стандарту Евро-5 должна быть не ниже 49 единиц, цетановый индекс – 46-ти.

Еще один важный показатель качества горючего – содержание серы и ароматических углеводородов – в горючем EURO DIESEL от UPG тоже соответствует норме.

Зимний дизель, соответствующий Евро-5, также лучший выбор еще и потому, что согласно стандарту температура вспышки в закрытом тигле не может быть ниже 55 единиц. Массовая же доля разных примесей не может превышать 24 мг/кг, а предельная температура фильтрации не должна пересекать отметку минус 20 градусов.

Водители со стажем убедились, что качественное горючее позволяет экономить средства, ведь его использование предполагает меньшие расходы на автомобиль. Это также забота об окружающей среде, ведь экологический стандарт Евро-5 предусматривает более жесткие требования к степени очистки от загрязняющих окружающую среду частиц.

На сегодняшний день ассортимент горючей сети АЗК UPG – это исключительно высококачественное топливо стандарта Евро-5. Без ограничений и с дополнительной выгодой заправить автомобиль можно следующими видами горючего: upg100, upg95, А-95, газом, а теперь еще и морозостойким EURO DIESEL.

Клиенты, заехавшие наполнить бак авто на АЗК сети, всегда могут убедиться, что именно эта партия горючего прошла входной контроль в Украине и отвечает требованиям ДСТУ. Соответствующий паспорт есть на каждой АЗК, как и сертификат качества производителя с указанием европейской страны, откуда горючее было поставлено.