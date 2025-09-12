UPG має достатньо потужностей, аби забезпечити якісне пальне на всіх орендованих АЗС, - Петренко

"На всіх 202 нових станціях буде якісний продукт UPG, який нічим не відрізнятиметься від решти заправно-відпочинкових комплексів. Ми маємо достатньо сил і ресурсу для того, аби зберігати лідерство як на гуртовому, так і на роздрібному ринку. Завдяки розвиненій власній інфраструктурі UPG: морським і річковим терміналам у Польщі, нафтовим баржам та найбільшому в Україні парку залізничних цистерн та автовозів компанія має достатній запас міцності, аби забезпечити попит в Україні", - зазначив Петренко.

Частина орендованих станцій на Київщині вже відкрилися для відвідувачів, тоді як обʼєкти на Кіровоградщині та в Кривому Розі готуються до запуску найближчим часом.

"Перед зовнішнім, візуальним оновленням, кожна заправка проходить кілька етапів модернізації, аби відповідати стандартам якості UPG. Насамперед - це очистка, реставрація та заміна деталей паливних систем і резервуарів. Я би сказав, що це нульовий етап, який ми регулярно виконуємо на всіх комплексах мережі. Лише після очистки резервуарів можемо бути впевнені у якості нашого пального, а для UPG якість – на першому місці. Також перед запуском обов’язково брендуємо фасади та стели у фірмові кольори компанії", - додав засновник мережі.

Петренко також зазначив, що розвиток UPG дозволить компанії створити нові робочі місця в 9 регіонах країни та додатково сплатити сотні мільйонів гривень податків.

"Робота кожної із понад 200 заправок - це нові робочі місця, сплата податків, відновлення енергетичної інфраструктури і, звісно ж, якісне пальне та сервіс для клієнтів. За розрахунками, розширення мережі дозволить нам уже до кінця року додатково сплатити близько 340 мільйонів гривень податків і зборів. Але на цьому економічний ефект для країни від розвитку UPG не обмежується. Для 202 цих АЗС плануємо найняти близько 2000 спеціалістів – операторів колонки, водіїв, бухгалтерів, прибиральників, товарознавців, управлінців тощо", - підсумував Володимир Петренко.