ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

UPG имеет достаточно мощностей, чтобы обеспечить качественное топливо на всех арендованных АЗС, - Петренко

Украина, Пятница 12 сентября 2025 09:00 promo
UA EN RU
UPG имеет достаточно мощностей, чтобы обеспечить качественное топливо на всех арендованных АЗС, - Петренко Фото: основатель UPG Владимир Петренко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Несмотря на значительный одномоментный рост сети, UPG имеет достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить своих клиентов качественным топливом из лучших нефтеперерабатывающих заводов Европы и США.

Как пишет РБК-Украина, об этом в интервью изданию Нефтерынок рассказал основатель сети Владимир Петренко.

"На всех 202 новых станциях будет качественный продукт UPG, который ничем не будет отличаться от остальных заправочно-развлекательных комплексов. У нас достаточно сил и ресурса для того, чтобы сохранять лидерство как на оптовом, так и на розничном рынке. Благодаря развитой собственной инфраструктуре UPG: морским и речным терминалам в Польше, нефтяным баржам и крупнейшему в Украине парку железнодорожных цистерн и автовозов компания имеет достаточный запас прочности, чтобы обеспечить спрос в Украине", - отметил Петренко.

Часть арендованных станций в Киевской области уже открылись для посетителей, тогда как объекты в Кировоградской области и в Кривом Роге готовятся к запуску в ближайшее время.

"Перед внешним, визуальным обновлением, каждая заправка проходит несколько этапов модернизации, чтобы соответствовать стандартам качества UPG. Прежде всего - это очистка, реставрация и замена деталей топливных систем и резервуаров. Я бы сказал, что это нулевой этап, который мы регулярно выполняем на всех комплексах сети. Только после очистки резервуаров можем быть уверены в качестве нашего топлива, а для UPG качество - на первом месте. Также перед запуском обязательно брендируем фасады и стелы в фирменные цвета компании", - добавил основатель сети.

UPG имеет достаточно мощностей, чтобы обеспечить качественное топливо на всех арендованных АЗС, - Петренко

Петренко также отметил, что развитие UPG позволит компании создать новые рабочие места в 9 регионах страны и дополнительно уплатить сотни миллионов гривен налогов.

"Работа каждой из более 200 заправок - это новые рабочие места, уплата налогов, восстановление энергетической инфраструктуры и, конечно же, качественное топливо и сервис для клиентов. По расчетам, расширение сети позволит нам уже до конца года дополнительно уплатить около 340 миллионов гривен налогов и сборов. Но на этом экономический эффект для страны от развития UPG не ограничивается. Для 202 этих АЗС планируем нанять около 2000 специалистов - операторов колонки, водителей, бухгалтеров, уборщиков, товароведов, управленцев и т.д.", - подытожил Владимир Петренко.

Как известно, украинская сеть заправочно-развлекательных комплексов UPG получила от Антимонопольного комитета Украины разрешение на аренду 202 заправочных станций "Авиас" и "ANP", увеличив количество комплексов в управлении до 289.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗС
Новости
Глава МИД Британии в Киеве объявит о пакете зимней помощи на 190 млн долларов
Глава МИД Британии в Киеве объявит о пакете зимней помощи на 190 млн долларов
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России