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Уперше в історії. Україна оновила рекорд представництва в третіх колах "Гренд Слемів"

Фото: Еліна Світоліна здолала двох опоненток у Мельбурні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вдалі виступи вітчизняних тенісисток на Відкритому чемпіонаті Австралії 2024 року дозволили встановити новий національний орієнтир із представництва в третіх раундах великої четвірки турнірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Леся Цуренко, Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська пробилися в 1/16 фіналу першого в році мейджора. Четверо українських тенісисток одночасно ще ніколи не грали на змаганнях серії "Гренд Слем".

Досі найкращим результатом України на великих турнірах було троє тенісисток у третьому колі. Торік по три українки зіграли в третій раундах Australian Open і Вімблдона. У 2016 році стільки ж вітчизняних тенісисток зіграли в 1/16 фіналу US Open, а в 2018-му трійка спортсменок знову виступила в Мельбурні.

Усі українки вже дізналися суперниць у наступному колі. Цуренко зустрінеться з другою ракеткою світу Аріною Сабаленко з Білорусі, а Костюк протистоятиме нейтральній росіянці Еліні Аванесян. Обидва поєдинки призначені на 19 січня. Натомість Ястремська вийде проти Емми Наварро зі США 20 січня, а Світоліна в цей же день гратиме з швейцаркою Вікторією Голубіч.

Загалом в одиночному розряді серед жінок стартували 7 українок. Утім, Ангеліна Калініна, Дарія Снігур і Юлія Стародубцева зачохлили ракетки після першого ж раунду. Натомість українські тенісисти в основні змагання чоловіків не пробилися.

До слова, українка Ястремська сенсаційно вибила француженку Грачову в Мельбурні.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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ТеннисМарта КостюкЭлина СвитолинаДаяна ЯстремськаAustralian Open