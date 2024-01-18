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Впервые в истории. Украина обновила рекорд представительства в третьих кругах "Грэнд Слэмов"

Фото: Элина Свитолина одолела двух оппоненток в Мельбурне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Удачные выступления отечественных теннисисток на Открытом чемпионате Австралии 2024 года позволили установить новый национальный ориентир по представительству в третьих раундах большой четверки турниров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Леся Цуренко, Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская пробились в 1/16 финала первого в году мэйджора. Четверо украинских теннисисток одновременно еще никогда не играли на соревнованиях серии "Грэнд Слэм".

До сих пор лучшим результатом Украины на крупных турнирах было три теннисистки в третьем круге. В прошлом году по три украинки сыграли в третьем раундах Australian Open и Уимблдона. В 2016 году столько же отечественных теннисисток сыграли в 1/16 финала US Open, а в 2018-м тройка спортсменок снова выступила в Мельбурне.

Все украинки уже узнали соперниц в следующем круге. Цуренко встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси, а Костюк будет противостоять нейтральной россиянке Элине Аванесян. Оба поединка назначены на 19 января. Ястремская же выйдет против Эммы Наварро из США 20 января, а Свитолина в этот же день будет играть со швейцаркой Викторией Голубич.

Всего в одиночном разряде среди женщин стартовали 7 украинок. Впрочем, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева зачехлили ракетки после первого же раунда. В свою очередь украинские теннисисты в основные соревнования мужчин не пробились.

К слову, украинка Ястремская сенсационно выбила француженку Грачеву в Мельбурне.

Напомним, ранее вспомнили самые значимые выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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ТеннисМарта КостюкЭлина СвитолинаДаяна ЯстремскаяAustralian Open