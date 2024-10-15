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Уперше в історії. Два футболісти збірної України розділили приз найкращому в Лізі націй

Вроцлав, Вівторок 15 жовтня 2024 11:28
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Уперше в історії. Два футболісти збірної України розділили приз найкращому в Лізі націй Фото: Іван Калюжний та Анатолій Трубін отримали визнання публіки (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Уболівальники національної команди України не змогли однозначно визначитися з "Левом матчу" в протистоянні зі збірною Чехії в четвертому турі Дивізіону B Ліги націй 2024/25, тож нагорода дісталася двом виконавцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook УАФ.

Воротар Анатолій Трубін і півзахисник Іван Калюжний стали найкращими в протистоянні з Чехією. Обидва отримали нагороди від одного з партнерів "синьо-жовтих".

Голкіпер вийшов у старті збірної України та зіграв повний матч. Трубін пропустив один м'яч, а також виконав 6 сейвів. Зокрема, воротар лісабонської "Бенфіки" парирував 5 ударів із меж штрафного майданчика. За даними Sofascore, він також виконав 34 передачі з точністю 74%.

Натомість хавбек "Олександрії" розпочав поєдинок на лаві запасних. На 64-й хвилині він замінив капітана донецького "Шахтаря" Тараса Степаненка. За відведений час Калюжний виконав 11 передач із точністю 64%, виграв три з дев'яти єдиноборств (2 повітряних), двічі перехопив м'яч, виконав 1 підкат і одного разу сфолив.

Україна в Лізі націй 2024/25

"Синьо-жовті" стартували в турнірі з двох поразок. У вересні підопічні Сергія Реброва поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Першу перемогу збірна України відсвяткувала в 3-му турі, мінімально здолавши Грузію. Єдиний м'яч оформив Михайло Мудрик. Водночас Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та згаданий Калюжний тоді дебютували в складі національної команди.

Перед листопадовим вікном матчів "синьо-жовті" йдуть останніми в квартеті B1, маючи в активі 4 очки. Утім, команда Реброва зберегла шанси на підвищення в класі. Для цього потрібно перемагати грузинів (16 листопада) та албанців (19 листопада).

До слова, напередодні Україна зіграла внічию зі збірною Чехії у польському Вроцлаві.

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