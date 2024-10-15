Впервые в истории. Два футболиста сборной Украины разделили приз лучшему в Лиге наций

Болельщики национальной команды Украины не смогли однозначно определиться с "Львом матча" в противостоянии со сборной Чехии в четвертом туре Дивизиона B Лиги наций 2024/25, поэтому награда досталась двум исполнителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook УАФ .

Вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Иван Калюжный стали лучшими в противостоянии с Чехией. Оба получили награды от одного из партнеров "сине-желтых".

Голкипер вышел в старте сборной Украины и сыграл полный матч. Трубин пропустил один мяч, а также выполнил 6 сэйвов. В частности, вратарь лиссабонской "Бенфики" парировал 5 ударов из пределов штрафной. По данным Sofascore, он также выполнил 34 передачи с точностью 74%.

В свою очередь хавбек "Александрии" начал поединок на скамейке запасных. На 64-й минуте он заменил капитана донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко. За отведенное время Калюжный выполнил 11 передач с точностью 64%, выиграл три из девяти единоборств (2 воздушных), дважды перехватил мяч, выполнил 1 подкат и однажды сфолил.

Украина в Лиге наций 2024/25

"Сине-желтые" стартовали в турнире с двух поражений. В сентябре подопечные Сергея Реброва уступили Албанию (1:2) и Чехию (2:3).

Первую победу сборная Украины отпраздновала в 3-м туре, минимально одолев Грузию. Единственный мяч оформил Михаил Мудрик. Тем временем Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко и упомянутый Калюжный тогда дебютировали в составе национальной команды.

Перед ноябрьским окном матчей "сине-желтые" идут последними в квартете B1, имея в активе 4 очка. Впрочем, команда Реброва сохранила шансы повышения в классе. Для этого нужно побеждать грузин (16 ноября) и албанцев (19 ноября).