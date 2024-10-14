Збірна України розписала нічию з Чехією на користь конкурентів у Лізі націй
Національна команда України зіграла внічию зі збірною Чехії у 4-му турі Дивізіону B Ліги націй 2024/25.
Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.
Ліга націй, група B1, 4-й тур
Україна – Чехія – 1:1
Голи: Довбик, 53 (пенальті) – Черв, 18
Команда Івана Гашека активніше розпочала матч. Тим не менше, перший небезпечний момент створили "синьо-жовті". Це Мудрик продерся в штрафний майданчик і відкинув під удар Шапаренку, але той не підготувався і відправив м'яч вище воріт.
Збірна Чехії відповіла двома змарнованими нагодами. Спершу Трубін парирував перед собою удар Шульца, а далі легка паніка налякала навіть гостей, тож на добиванні ніхто не зіграв. А згодом Черни після зміщення з флангу відправив м'яч над поперечиною з дистанції.
А далі підопічних Сергія Реброва спіткала подвійна невдача. Після стандарту м'яч відскочив до Черва, який з лінії штрафного другим темпом пробив під стійку. Другою ж проблемою стала травма Гуцуляка, який зіткнувся зі Соучеком під час кутового та, схоже, навіть втратив свідомість.
Зрештою, замість нього вийшов Зубков, а збірна України вимушено заграла активніше в атаці. Тим не менше, небезпеку наступними створили чехи – Черни після хрестоматійного зміщення в центр відправив м'яч повз стійку. Натомість Мудрик накрутив оборонців і пробив мимо рамки. У ще одному епізоді легіонер низом пробив у руки Коваржу, а навіс-удар Матвієнко опустився зверху на сітку.
Натхненна голом із офсайду в доданий арбітром час (VAR зіграв за "синьо-жовтих") Чехія спробувала перехопити ініціативу зі стартом другої половини. Однак, кілька атак хлопців Гашека не мали успіху. Зате команда Реброва забила несподівано – Конопля змусив Крейчі зіграти рукою у власному штрафному, а Довбик упевнено реалізував одинадцятиметровий.
Забитий м'яч збірної України змусив команди грати на зустрічних курсах. У складі чехів особливо небезпечними були Хори, Гложек і Клімент. Перший головою пробив повз ворота після навісу, удар другого заблокував оборонець, а з випадом третього ефектним кидком впорався Трубін.
У лавах "синьо-жовтих" на загострення ситуації були націлені свіжіші Зубков, Криськів і Яремчук. Зокрема, перший гарматним пострілом зі штрафного змусив попрацювати голкіпера. Натомість форвард пірейського "Олімпіакоса" в затяжній атаці української збірної з лінії штрафного не поцілив у рамку воріт із розвороту.
У фінальні хвилини збірна України пішла вперед великими силами. На 88-й хвилині на фініші контратаки команди Реброва на удар із льоту з дистанції наважився Матвієнко – поруч зі стійкою. А в доданий час Мудрик із тієї ж зони низом пробив повз ворота. Зрештою, вирвати перемогу "синьо-жовті" не зуміли.
Отже, збірна Чехії вийшла в одноосібні лідери групи B1. Команда Гашека набрала 7 очок і на один пункт випередила Грузію і Албанію. Збірна України натомість залишилася аутсайдером квартету (4 очки). У листопаді підопічні Реброва зустрінуться з грузинами (16 листопада) та албанцями (19 листопада).
До слова, раніше пригадали історію протистоянь України та Чехії напередодні зустрічі.
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