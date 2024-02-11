Уперше за десятиліття. Хокейна збірна України вийшла у фінал відбору до Олімпіади

Олімпіада-2026, кваліфікація, 3-й етап

Україна – Естонія – 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Шайби: Мазур, 02:29, Пангелов-Юлдашев, 15:59, Лялька, 17:17, Фадєєв, 24:33, Пересунько, 57:40 – Аррак, 23:29, Васьонкін, 26:41, Віїтанен, 55:53

Українці швидко повели в рахунку, коли Мазур підставив ключку під дальній кидок Мережка. Ще двічі "синьо-жовті" відзначилися під завісу першого періоду. Спершу Пангелов-Юлдашев класно кинув із лівої зони після передачі Денискіна. А потім Лялька реалізував вихід 1 в 0 у контратаці.

У дебюті другої 20-хвилинки команди обмінялися шайбами. Естонці розмочили рахунок зусиллями Аррака, який з кількох метрів відправив "диск" у дев'ятку воріт Дьяченка. У відповідь Фадєєв блискавично втік лівим краєм і холоднокровно переграв голкіпера.

Балтійська збірна не здалася та організувала ще один гол. Цього разу Васьонкін у дотик замкнув передачу Віїтанена. Та далі збірна України стабілізувала становище та повернула контроль над матчем.

Утім, нервових фінальних хвилин уникнути не вдалося – той же Віїтанен накрутив оборонців і кинув під поперечину. Але потім Естонія надто захопилася атакою і проґавила вихід Пересунька на одинокого воротаря – 5:3 у підсумку.

Команда Дмитра Христича набрала 8 очок в одноколовому турнірі в польському Сосновці та пробилася у фінал кваліфікації перед зимовою Олімпіадою-2026. У серпні-вересні 12 європейських збірних розіграють 3 путівки на Ігри. "Синьо-жовті" там опинилися вперше з відбору до Олімпіади-2010.

Хокейна збірна України та Олімпійські ігри

Дебют у кваліфікації "синьо-жовтих" припав на відбір до Ігор в Нагано в 1998 році. Тоді "синьо-жовті" виграли регіональну групу відбору, але вилетіли у фінальній пульці. Українці фінішували останніми в групі з Німеччиною, Словаччиною і Швейцарією.

Натомість успішною стала кваліфікація до Ігор-2002 у Солт-Лейк-Сіті. Українські хокеїсти вибороли путівку на зимову Олімпіаду разом із німцями та білорусами. У фінальному турнірі збірна України лише за додатковими показниками поступилася першою сходинкою у групі Білорусі та посіла 10-те місце на Іграх.

З тих пір українська команда на Олімпіадах не грала. Перед XXIV Іграми в Пекіні "синьо-жовті" вибули в 3-му попередньому кваліфікаційному раунді.