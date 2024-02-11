Впервые за десятилетие. Хоккейная сборная Украины вышла в финал отбора к Олимпиаде

Олимпиада-2026, квалификация, 3-й этап

Украина – Эстония – 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: Мазур, 02:29, Пангелов-Юлдашев, 15:59, Лялька, 17:17, Фадеев, 24:33, Пересунько, 57:40 – Аррак, 23:29, Васенкин, 26:41, Виитанен, 55:53

Украинцы быстро повели в счете, когда Мазур подставил клюшку под дальний бросок Мережко. Еще дважды "сине-желтые" отличились под занавес первого периода. Сначала Пангелов-Юлдашев классно бросил из левой зоны после передачи Денискина. А затем Лялька реализовал выход 1 в 0 в контратаке.

В дебюте второй 20-минутки команды обменялись шайбами. Эстонцы размочили счет усилиями Аррака, с нескольких метров отправившего "диск" в девятку ворот Дьяченко. В ответ Фадеев молниеносно убежал по левому краю и хладнокровно переиграл голкипера.

Балтийская сборная не сдалась и организовала еще один гол. В этот раз Васенкин в касание замкнул передачу Виитанена. Далее сборная Украины стабилизировала положение и вернула контроль над матчем.

Впрочем, нервных финальных минут избежать не удалось – тот же Виитанен накрутил защитников и бросил под перекладину. Но потом Эстония слишком увлеклась атакой и упустила выход Пересунько на одинокого вратаря – 5:3 в итоге.

Команда Дмитрия Христича набрала 8 очков в однокруговом турнире в польском Сосновце и пробилась в финал квалификации перед зимней Олимпиадой-2026. В августе-сентябре 12 европейских сборных разыграют 3 путевки на Игры. "Сине-желтые" там оказались впервые с отбора к Олимпиаде-2010.

Хоккейная сборная Украины и Олимпийские игры

Дебют в квалификации "сине-желтых" пришелся на отбор к Играм в Нагано в 1998 году. Тогда "сине-желтые" выиграли региональную группу отбора, но вылетели в финальной пульке. Украинцы финишировали последними в группе с Германией, Словакией и Швейцарией.

В свою очередь успешной стала квалификация к Играм-2002 в Солт-Лейк-Сити. Украинские хоккеисты завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду вместе с немцами и белорусами. В финальном турнире сборная Украины только по дополнительным показателям уступила первую строчку в группе Беларуси и заняла 10-е место на Играх.

С того времени украинская команда на Олимпиадах не играла. Перед XXIV Играми в Пекине "сине-желтые" выбыли в 3-м предварительном квалификационном раунде.