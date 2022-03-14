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Упавший в Загребе беспилотник переносил авиабомбу весом до 120 кг, - HRT

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Загреб, Понедельник 14 марта 2022 08:37
Упавший в Загребе беспилотник переносил авиабомбу весом до 120 кг, - HRT Фото: место падения беспилотника в Загребе (index.hr)
Автор: Владимир Костырин

Среди обломков беспилотника, который упал в хорватском Загребе в ночь на четверг и взорвался, обнаружили фрагменты авиабомбы весом до 120 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HRT.

Этим утром из глубокой воронки возле Студенческого дома на Саве в Загребе вытащили большую часть обломков беспилотного военного аппарата советского производства.

Министр обороны подтвердил, что на месте падения в воронке обнаружены следы взрывчатки и части авиабомбы, которые говорят о том, что это был не самолет-разведчик.

Сейчас в ходе расследования выясняются все подробности инцидента, который мог закончиться большой трагедией.

Издание со ссылкой на высокопоставленные источники выяснило, что бомба, обнаруженная в аппарате, весила до 120 кг, и после крушения взрыв произошел уже под землей.

После того, как обломки 6-тонного аппарата вытащили, их на грузовике доставили в казарму, где будет продолжено расследование.

"На этом самолете мы нашли части авиабомбы. Авиабомба на основе этих фрагментов, из которой можно сделать вывод, советского производства... После более глубокого анализа и реконструкции мы сможем точно сказать, какого типа аппарат и для какой цели. На данный момент мы можем подтвердить, что это авиационная бомба", - заявил министр обороны Марио Баножич.

Он добавляет, что есть определенные элементы, которые могут указывать на то, что аппарат мог прилететь как с российской, так и с украинской стороны. Детали будут известны позже после расследования.

Упавший в Загребе беспилотник переносил авиабомбу весом до 120 кг, - HRT

Фрагменты беспилотника с авиабомбой, который упал в Загребе (фото: Slavko Midzor / PIXSELL)

Напомним, ранее Украина попросила Хорватию ускорить расследование инцидента с беспилотником, поскольку появилась информация о том, что такие аппараты есть на вооружении только украинской армии.

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