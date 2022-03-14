Безпілотник, що впав у Загребі, переносив авівбомбу вагою до 120 кг, - HRT

Серед уламків безпілотника, який впав у хорватському Загребі у ніч на четвер і вибухнув, виявили фрагменти авіабомби вагою до 120 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HRT .

Цього ранку з глибокої воронки біля Студентського дому на Саві в Загребі витягли більшу частину уламків безпілотного військового апарату радянського виробництва.

Міністр оборони підтвердив, що на місці падіння у воронці виявлені сліди вибухівки та частини авіабомби, які говорять про те, що це був не літак-розвідник.

Зараз в ході розслідування з'ясовуються всі подробиці інциденту, який міг закінчитися великою трагедією.

Видання з посиланням на високопоставлені джерела з'ясувало, що бомба, виявлена в апараті, важила до 120 кг, і після аварії вибух стався вже під землею.

Після того, як уламки 6-тонного апарату витягли, їх вантажівкою доставили в казарму, де буде продовжено розслідування.

"На цьому літаку ми знайшли частини авіабомби. Авіабомба на основі цих фрагментів, з якої можна зробити висновок, радянського виробництва... Після глибшого аналізу та реконструкції ми зможемо точно сказати, якого типу апарат і для якої мети. На цей момент ми можемо підтвердити, що це авіаційна бомба", - заявив міністр оборони Маріо Баножич.

Він додає, що є певні елементи, які можуть вказувати на те, що апарат міг прилетіти як з російської, так і з української сторони. Деталі будуть відомі пізніше після розслідування.

Фрагменти безпілотника з авіабомбою, що впав у Загребі (фото: Slavko Midzor / PIXSELL)