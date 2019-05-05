Из упавшего в реку в США Boeing 737 извлекли бортовой самописец

Сотрудники Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США извлекли бортовой самописец самолета Boeing 737, который в пятницу при посадке упал в реку. Об этом сообщил в субботу вице-председатель НУБТ Брюс Ландсберг на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

Ожидают, что извлеченный бортовой самописец даст необходимую информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси. Также станет известно, были ли задействованы тормоза.

Самописец отправлен на экспертизу в Вашингтон, для которой потребуется время. Представитель НУБТ расскказал, что речевой регистратор переговоров в кабине экипажа пока находится в самолете. Это обусловлено тем, что данная аппаратура расположена в хвостовой части Boeing 737, нижняя часть фюзеляжа которого до сих пор погружена в воды реки Сент-Джонс.

Старший по должности на базе ВМС США Майкл Коннор информировал, что прорабатываются различные варианты извлечения лайнера из реки. Пока же сотрудники Береговой охраны установили вокруг Boeing 737 плавучее боновое заграждение, чтобы свести к минимуму разлив топлива из баков воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в американском Джексонвилле (штат Флорида) авиалайнер Boeing 737 с более чем сотней пассажиров на борту упал в реку сразу после приземления. В результате инцидента никто не погиб, однако 21 человек был госпитализирован.

РБК-Украина писало, что компания Boeing заявила о достижении прогресса в обновлении программного обеспечения самолетов 737 MAX, которое имеет целью устранить угрозу потенциальных авиакатастроф.