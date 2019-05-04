В США Boening 737 с более чем сотней пассажиров рухнул в реку

Фото: Boening 737 упал в реку (twitter.com / JSOPIO)

На борту самолета находились 136 пассажиров

В американском Джексонвилле (штат Флорида) авиалайнер Boeing 737 с более чем сотней пассажиров на борту упал в реку сразу после приземления. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу мэра города Ленни Керри Twitter.

На фотографиях, которые распространил шериф Джексонвилля, видно, что самолет частично находится в воде.

"У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они работают на месте происшествия", - написал Керри.

Как сообщили в офисе шерифа, в результате инцидента никто не погиб, однако 21 человек был госпитализирован. Ни один пассажир не получил серьезных повреждений.

"Самолет попал на мелководье. Самолет не утонул. Все люди живы", - говорится в заявлении шерифа.

Представитель военно-морского аэродрома в Джексонвилле отметил, что на борту Boeing 737 находились 136 пассажиров. Он добавил, что лайнер после приземления съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку.

"Это был рейс, летевший из военно-морской базы в заливе Гуантанамо", - уточнил представитель.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты из 9 стран проведут изучение сертификации самолетов Boeing 737 MAX. По результатам изучения каждый из экспертов сможет выразить Федеральному авиационному управлению США свое мнение относительно порядка сертификации и изложить рекомендации по улучшению этого процесса.

Отметим, правительство Эфиопии обнародовал предварительный отчет о катастрофе Boeing 737 Max 8. Согласно документу, пилоты Boeing 737 Max 8 придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу.