Упал уровень воды. Оккупанты снова попытаются форсировать Северский Донец, - Гайдай

Оккупанты могут попытаться обустроить переправу через реку Северский Донец в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Сейчас жаркая погода. Вода в реке Северский Донец упала и сейчас очень внимательно смотрим на перемещение россиян. Возможно, захотят сделать еще где-то переправу и перебросить личный состав и технику снова через реку", - сказал он.
Гайдай отметил, что украинские военные в случае чего будут действовать на опережение.
Как известно, российские войска уже несколько раз пытались форсировать Северский Донец, в частности, в районе Белогоровки. Тогда украинские войска артиллерийским огнем уничтожили переправы и разбомбили технику оккупантов, которая успела перейти на другой берег.
Как сообщалось, оккупанты бьют по Лисичанску крупным калибром. Горожанам опасно находиться даже в укрытиях.
Кроме этого, Вооруженные силы разрушили базу наемников ЧВК "Вагнер" в Кадиевке Луганской области.