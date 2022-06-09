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Упал уровень воды. Оккупанты снова попытаются форсировать Северский Донец, - Гайдай

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Оккупанты могут попытаться обустроить переправу через реку Северский Донец в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сейчас жаркая погода. Вода в реке Северский Донец упала и сейчас очень внимательно смотрим на перемещение россиян. Возможно, захотят сделать еще где-то переправу и перебросить личный состав и технику снова через реку", - сказал он.

Гайдай отметил, что украинские военные в случае чего будут действовать на опережение.

Как известно, российские войска уже несколько раз пытались форсировать Северский Донец, в частности, в районе Белогоровки. Тогда украинские войска артиллерийским огнем уничтожили переправы и разбомбили технику оккупантов, которая успела перейти на другой берег.

Как сообщалось, оккупанты бьют по Лисичанску крупным калибром. Горожанам опасно находиться даже в укрытиях.

Кроме этого, Вооруженные силы разрушили базу наемников ЧВК "Вагнер" в Кадиевке Луганской области.

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