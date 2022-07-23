UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как упадет экономика Украины в 2022 году: прогноз агентства Fitch

Фото: агентство Fitch Ratings прогнозирует падение экономики Украины на треть (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует сокращение украинской экономики на 33% в 2022 году. В 2023 году ожидается небольшое восстановление на 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

По прогнозу Fitch, восстановление будет сдерживаться продолжающейся войной, которая ограничивает доступ к морским портам и препятствует началу любой крупномасштабной реконструкции.

Как отмечают аналитики, по сравнению с первыми стадиями вторжения произошел некоторый подъем экономической активности и доля довоенного производства на территории, на которой в настоящее время идет конфликт, упала примерно до 12%.

"Чистая внешняя миграция составляет 5,8 млн человек, ущерб только инфраструктуре оценивается в более чем 100 млрд долларов (75% ВВП) в середине июня, а правительство прогнозирует потребности в реконструкции в течение следующих 10 лет в размере 750 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 33,4%. Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году экономика вырастет на 5,5%, 2024 году - на 4,9%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины