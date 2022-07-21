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НБУ дал прогноз падения экономики Украины во время войны и восстановления в 2022-2023 годах

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Украина, Четверг 21 июля 2022 14:32
НБУ дал прогноз падения экономики Украины во время войны и восстановления в 2022-2023 годах Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 33,4 %. Ранее НБУ прогнозировал падение "не менее чем на треть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году экономика вырастет на 5,5%, 2024 году - на 4,9%.

Как отметил Шевченко, полномасштабное нападение России привело к резкому снижению экономической активности в Украине.

По его словам, боевые действия на востоке и юге, разрушение инфраструктуры в других регионах, блокада морских портов и низкий спрос в большинстве секторов будут сдерживать восстановление экономики и в следующие месяцы. Значительный вклад в падение ВВП будут иметь снижение активности в сельском хозяйстве из-за временной оккупации и минирования земель, потери техники и элеваторов.

В результате в этом году экономика сократится на треть. С завершением активной фазы войны ожидается умеренное усиление потребительского спроса, налаживание технологических и логистических процессов, оживление инвестиционной деятельности, в том числе благодаря перспективам евроинтеграции Украины.

"Однако, учитывая значительные потери производственного и человеческого потенциала, а также все еще высокие риски безопасности, темпы восстановления экономики Украины в 2023-2024 годах составят около 5-6% в год", - сказал он.

Напомним, в апреле НБУ ожидал, что по прогнозу НБУ, реальный ВВП Украины может сократиться не менее чем на треть в 2022 году.

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