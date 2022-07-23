Як впаде економіка України в 2022 році: прогноз агентства Fitch

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує скорочення української економіки на 33% в 2022 році. У 2023 році очікується невелике відновлення на 4%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.
За прогнозом Fitch, відновлення буде стримуватися триваючою війною, яка обмежує доступ до морських портів і перешкоджає початку будь-якої великомасштабної реконструкції.
Як відзначають аналітики, в порівнянні з першими стадіями вторгнення стався деякий підйом економічної активності і частка довоєнного виробництва на території, на якій в даний час йде конфлікт, впала приблизно до 12%.
"Чиста зовнішня міграція становить 5,8 млн осіб, збиток тільки інфраструктурі оцінюється в більш ніж 100 млрд доларів (75% ВВП) в середині червня, а уряд прогнозує потреби в реконструкції протягом наступних 10 років у розмірі 750 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2022 році на 33,4%. Згідно з оновленим прогнозом, в 2023 році економіка зросте на 5,5%, 2024 році - на 4,9%.
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