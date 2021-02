Уолл-стрит упала из-за неожиданного роста заявок на пособия по безработице в США

Индекс Dow Jones снизился на 0,85%, до 31 345,27, S&P 500 упал на 0,83% до 3898,88, а индекс Nasdaq Composite упал на 1,10% до 13 812,17 пунктов.

Отчет Министерства труда США показал, что первоначальные заявки на пособие по безработице составили 861 000 на прошлой неделе, по сравнению с 848 000 на предыдущей неделе.

"Единственная часть экономики, которая по-прежнему разочаровывает, - это явно картина занятости", - сказал Райан Детрик, главный рыночный стратег LPL Financial в Шарлотте, Северная Каролина.

Фондовые индексы США достигли рекордных максимумов в начале недели, но постепенно снизились после роста доходности казначейских облигаций, что привело к опасениям более высокой инфляции.

Эти опасения подтолкнули инвесторов фиксировать прибыль по акциям с высокой оценкой в секторах технологий и услуг связи S&P 500, которые обеспечили 76%-й рост индекса с минимумов марта 2020 года.

Акции Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Tesla Inc и Alphabet Inc упали на 0,8-2,0%.

Акции Facebook Inc упали на 1,3%, так как Уолл-стрит оценила последствия шага по блокированию всего новостного контента в Австралии.