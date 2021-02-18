Уолл-стрит упала из-за неожиданного роста заявок на пособия по безработице в США

Основные индексы Уолл-стрит упали в четверг, 18 февраля, поскольку инвесторы возобновили выход из крупных технологических компаний. Неожиданный рост обращений за пособием по безработице указал на хрупкое восстановление на рынке труда.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Индекс Dow Jones снизился на 0,85%, до 31 345,27, S&P 500 упал на 0,83% до 3898,88, а индекс Nasdaq Composite упал на 1,10% до 13 812,17 пунктов.
Отчет Министерства труда США показал, что первоначальные заявки на пособие по безработице составили 861 000 на прошлой неделе, по сравнению с 848 000 на предыдущей неделе.
"Единственная часть экономики, которая по-прежнему разочаровывает, - это явно картина занятости", - сказал Райан Детрик, главный рыночный стратег LPL Financial в Шарлотте, Северная Каролина.
Фондовые индексы США достигли рекордных максимумов в начале недели, но постепенно снизились после роста доходности казначейских облигаций, что привело к опасениям более высокой инфляции.
Эти опасения подтолкнули инвесторов фиксировать прибыль по акциям с высокой оценкой в секторах технологий и услуг связи S&P 500, которые обеспечили 76%-й рост индекса с минимумов марта 2020 года.
Акции Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Tesla Inc и Alphabet Inc упали на 0,8-2,0%.
Акции Facebook Inc упали на 1,3%, так как Уолл-стрит оценила последствия шага по блокированию всего новостного контента в Австралии.
Как сообщало РБК-Украина, мировые фондовые рынки 8 февраля поднялись до максимальных значений в истории. Основные индексы Уолл-стрит также достигли рекордных максимумов.
Напомним, по прогнозу экспертов Конгресса, реальный валовой внутренний продукт США вернется к своему допандемическому уровню в середине 2021 года. Экономический рост, начавшийся в середине 2020 года, будет продолжаться до 2031 года.