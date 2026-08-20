Уночі над Румунією підіймали іспанські F-18 через дрон біля кордону

У ніч проти четверга, 20 серпня, безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною. Апарат упав неподалік міста Грінду в повіті Тульча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.
О 02:23 система радіолокаційного спостереження румунського Міноборони виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною. У повітря підняли два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, а також румунський гелікоптер IAR-330 SOCAT для повітряної розвідки.
О 03:20 населення району попередили сигналом RO-Alert. Уже о 03:21 безпілотник увійшов у румунський повітряний простір, приблизно за 13 кілометрів на схід від міста Галац.
Через 4 хвилини екіпаж гелікоптера повідомив, що ціль упала приблизно за 4 кілометри на північний схід від міста Грінду в повіті Тульча, у безлюдній місцевості. Внаслідок зіткнення апарата із землею виникла пожежа, яка згасла сама.
Про жертв і матеріальні збитки не повідомляється. На місце падіння вирушила військова група, щоб забезпечити безпеку району.
Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли російські дрони залітають у повітряний простір Румунії.
Лише кілька днів тому іспанський винищувач F-18 у межах місії НАТО збив безпілотник над Румунією - у штабі операції НАТО заявили, що апарат "ймовірно, російський".