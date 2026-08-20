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Ночью над Румынией поднимали испанские F-18 из-за дрона у границы

08:51 20.08.2026 Чт
1 мин
Аппарат пересек границу Румынии недалеко от города Галац
aimg Валерия Абабина
Фото иллюстративное: В Румынию залетел БПЛА (Getty Images)

В ночь на четверг, 20 августа, беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии вблизи границы с Украиной. Аппарат упал недалеко от города Гринда в уезде Тульча.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.

Как развивались события

В 02:23 радиолокационное наблюдение румынского Минобороны обнаружило группу воздушных целей вблизи границы с Украиной. В воздух подняли два истребителя F-18 Воздушно-космических сил Испании, а также румынский вертолет IAR-330 SOCAT для воздушной разведки.

В 03:20 население района было предупреждено сигналом RO-Alert. Уже в 03:21 беспилотник вошел в румынское воздушное пространство, примерно в 13 километрах к востоку от города Галац.

Где упал дрон

Через 4 минуты экипаж вертолета сообщил, что цель упала примерно в 4 километрах северо-восточнее города Гринда в уезде Тульча, в безлюдной местности. В результате столкновения аппарата с землей возник пожар, который погас сам.

О жертвах и материальном ущербе не сообщается. На место падения направилась военная группа, чтобы обеспечить безопасность района.

Напомним, это уже не первый случай, когда российские дроны залетают в воздушное пространство Румынии.

Лишь несколько дней назад испанский истребитель F-18 в рамках миссии НАТО сбил беспилотник над Румынией – в штабе операции НАТО заявили, что аппарат "вероятно, российский".

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