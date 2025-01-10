Уночі дрони атакували низку регіонів РФ: виникли пожежі

Насамперед стало відомо про вибухи в Ростовській області. Як стверджують російські канали, було атаковано кілька населених пунктів. Зокрема, в селі Крим, судячи з усього, був приліт БпЛА по заводу "ПластФактор". У мережі публікували відповідні кадри.

У Міноборони РФ зранку відзвітували, що сили ППО нібито збили 40 БпЛА, з них 16 безпосередньо в Ростовській області.

Ще одним місцем, де є кадри пожеж, виявилося місто Гатчина в Ленінградській області. Канал SHOT пише, що місцеві жителі почули глухі вибухи, після чого за кілька кілометрів від місця подій було видно величезний стовп диму. Пожежа на промзоні виникла близько 6-ї ранку, на вулиці Індустріальній. Точні причини події невідомі.

Через деякий час у МНС підтвердили, що в Ленінградській області на площі 1,6 тисячі квадратних кілометрів горить будівля в промзоні. Інформації про постраждалих не надходило.

Останнім місцем атаки, з якого в мережі публікували кадри, є Краснодарський Край. Судячи зі слів автора відео, невідомий дрон влучив по артилерійській бригаді армії РФ.