Ночью дроны атаковали ряд регионов РФ: возникли пожары

В ночь на 10 января 2025 года неизвестные дроны атаковали минимум 5 регионов РФ. В ряде из них возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В первую очередь стало известно о взрывах в Ростовской области. Как утверждают российские каналы, было атаковано несколько населенных пунктов. В частности, в селе Крым судя по всему был прилет БпЛА по заводу "ПластФактор". В сети публиковали соответствующие кадры.
В Минобороны РФ к утру отчитались, что силы ПВО якобы сбили 40 БпЛА, из них 16 непосредственно в Ростовской области.
Еще одним местом, где есть кадры пожаров, оказался город Гатчина в Ленинградской области. Канал SHOT пишет, что местные жители услышали глухие взрывы, после чего за несколько километров от места событий было видно огромный столб дыма. Пожар на промзоне возник около 6 утра, на улица Индустриальной. Точные причины произошедшего неизвестны.
Спустя некоторое время в МЧС подтвердили, что в Ленинградской области на площади 1,6 тысяч квадратных километров горит здание в промзоне. Информации о пострадавших не поступало.
Последним местом атаки, из которого в сети публиковали кадры, является Краснодарский Край. Судя по словам автора видео, неизвестный дрон попал по артиллерийской бригаде армии РФ.
Напомним, что в ночь на 8 января звуки взрывов прогремели в Энгельсе Саратовской области, после чего возник пожар на нефтебазе. Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил, что огонь на территории промышленного предприятия возник из-за падения обломков БпЛА. По состоянию на вечер 8 января, его так и не могли потушить.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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