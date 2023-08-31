Університетські команди зі США встановили рекорд відвідуваності жіночого спорту: відео

Стадіон "Меморіал" у Лінкольні увійшов в історію з новим орієнтиром відвідуваності жіночих спортивних заходів. Організатори провели два матчі за вечір, на які прийшли 93003 глядачі.

Кульмінацією волейбольного вечора став поєдинок двох місцевих університетських команд – "Небраски Гаскерс" і "Омахи". Перед цим на майданчику зійшлися колективи другого волейбольного дивізіону – "Вейн Стейт" і "Небраска-Кірні". Матчам передувало авіашоу, а після них на глядачів чекав концерт і феєрверки.

Попередній глядацький рекорд у жіночому спорті протримався понад рік. Навесні 2022-го півфінал жіночої Ліги чемпіонів між іспанською "Барселоною" і німецьким "Вольфсбургом" відвідали 91648 глядачів. Поєдинок прийняв стадіон "Камп Ноу".

Раніше Ліонель Мессі дебютом за "Інтер Маямі" оновив рекорд футбольних трансляцій на ТБ Штатів. Поєдинок "чапель" проти мексиканського "Крус Асуля" в Кубку ліг переглянули 12,5 млн телеглядачів. Інтерес до дебюту Мессі за океаном перевершив фінальну серію НБА-2022.