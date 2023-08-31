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Университетские команды из США установили рекорд посещаемости женского спорта: видео

Фото: Заполненные до отказа трибуны арены "Мемориал" в Линкольне (facebook.com/huskers)
Автор: Антон Федорцив

Большой волейбольный вечер в штате Небраска позволил обновить мировой зрительский рекорд в женском спорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barstool Gambling.

 

Стадион "Мемориал" в Линкольне вошел в историю с новым ориентиром посещаемости женских спортивных мероприятий. Организаторы провели два матча за вечер, на которые пришли 93003 зрителя.

Кульминацией волейбольного вечера стал поединок двух местных университетских команд – "Небраски Хаскерс" и "Омахи". Перед этим на площадке сошлись коллективы второго волейбольного дивизиона – "Уэйн Стэйт" и "Небраска-Кирни". Матчам предшествовало авиашоу, а после них зрителей ждал концерт и фейерверки.

Предыдущий зрительский рекорд в женском спорте продержался больше года. Весной 2022-го полуфинал женской Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и немецким "Вольфсбургом" посетили 91648 зрителей. Поединок принял стадион "Камп Ноу".

Ранее Лионель Месси дебютом за "Интер Майами" обновил рекорд футбольных трансляций на ТВ Штатов. Поединок "цапель" против мексиканского "Крус Асуля" в Кубке лиг посмотрели 12,5 млн телезрителей. Интерес к дебюту Месси за океаном превзошел финальную серию НБА-2022.

К слову, ранее опубликовали рейтинг спортсменов по заработкам в сети.

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