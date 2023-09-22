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Університети, заводи і не тільки. Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії

Фото: Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Канада анонсувала введення нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Канади.

Зазначається, що причиною для запровадження санкцій є причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ. 

Список юридичних осіб, які потрапили під санкції:

  • Фонд досліджень глобальної політики;
  • Видання "Комсомольська Правда";
  • Російське географічне товариство;
  • Московський державний інститут міжнародних відносин;
  • Національний комітет з досліджень БРІКС;
  • Російський інститут стратегічних досліджень;
  • Центр підтримки та розвитку громадської ініціативи "Креативна дипломатія";
  • Університет Вища школа економіки;
  • Російська рада з міжнародних справ;
  • Клуб Валдай;
  • Акціонерне товариство "Володимир Точмаш";
  • ПАТ "Ковровський механічний завод";
  • Молода гвардія "Єдиної Росії";
  • "Юнармія".

Росіяни також потрапили під санкції Канади

Під обмеження потрапили Омбудсмен з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, Уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсмен у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова.

Ще санкції були введені проти:

  • глави Республіки Мордовія Артема Здунова;
  • начальника головного штабу "Юнармії" Микити Нагорного;
  • голови Молодої Гвардії "Єдиної Росії" Антона Демидова;
  • радника глави "ДНР" із прав дитини Елеонори Федоренко;
  • російського вченого і політолога Василя Кашина;
  • керівника Росспівробітництва Євгена Примакова.

Санкції проти Росії

Країни Заходу після початку вторгнення РФ в Україну регулярно вводять нові санкції проти Кремля, а також шукають способи не дати зловмисникам їх обходити. 

Нещодавно Південна Корея ввела санкції проти КНДР за її співпрацю з Росією.

В уряді Латвії готують законопроєкт про зміни в законодавчій базі, які не дадуть змоги транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.

Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість запровадження експортного контролю, який може завдати шкоди військовій машині Росії.

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