Університети, заводи і не тільки. Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії

Канада анонсувала введення нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Канади.
Зазначається, що причиною для запровадження санкцій є причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ.
Список юридичних осіб, які потрапили під санкції:
Під обмеження потрапили Омбудсмен з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, Уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсмен у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова.
Ще санкції були введені проти:
Країни Заходу після початку вторгнення РФ в Україну регулярно вводять нові санкції проти Кремля, а також шукають способи не дати зловмисникам їх обходити.
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