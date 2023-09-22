Университеты, заводы и не только. Канада ввела новый пакет санкций против России

Канада анонсировала введение новых санкций против России. Под ограничения попали университеты, общественные организации и физические лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Канады.
Отмечается, что причиной для введения санкций является причастность отдельных физических и юридических лиц к поддерживаемой Кремлем незаконной и насильственной массовой депортации украинских детей, российской дезинформации и ядерного сектора РФ.
Список юридических лиц, которые попали под санкции:
Под ограничения попали Омбудсмен по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева, Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсмен в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова.
Еще санкции были введены против:
Страны Запада после начала вторжения РФ в Украину регулярно вводят новые санкции против Кремля, а также ищут способы не дать злоумышленникам их обходить.
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