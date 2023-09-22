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Университеты, заводы и не только. Канада ввела новый пакет санкций против России

Фото: Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада анонсировала введение новых санкций против России. Под ограничения попали университеты, общественные организации и физические лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Канады.

Отмечается, что причиной для введения санкций является причастность отдельных физических и юридических лиц к поддерживаемой Кремлем незаконной и насильственной массовой депортации украинских детей, российской дезинформации и ядерного сектора РФ.

Список юридических лиц, которые попали под санкции:

  • Фонд исследований глобальной политики;
  • Издание "Комсомольская Правда";
  • Русское географическое общество;
  • Московский государственный институт международных отношений;
  • Национальный комитет по исследованиям БРИКС;
  • Российский институт стратегических исследований;
  • Центр поддержки и развития общественной инициативы "Креативная дипломатия";
  • Университет Высшая школа экономики;
  • Российский совет по международным делам;
  • Клуб Валдай;
  • Акционерное общество "Владимир Точмаш";
  • ПАО "Ковровский механический завод";
  • Молодая гвардия "Единой России";.
  • "Юнармия".

Россияне также попали под санкции Канады

Под ограничения попали Омбудсмен по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева, Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсмен в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова.

Еще санкции были введены против:

  • главы Республики Мордовия Артема Здунова;
  • начальника главного штаба "Юнармии" Никиты Нагорного;
  • председателя Молодой Гвардии "Единой России" Антона Демидова;
  • советника главы "ДНР" по правам ребенка Элеоноры Федоренко;
  • российского ученого и политолога Василия Кашина;
  • руководителя Россотрудничества Евгения Примакова.

Санкции против России

Страны Запада после начала вторжения РФ в Украину регулярно вводят новые санкции против Кремля, а также ищут способы не дать злоумышленникам их обходить. 

Недавно Южная Корея ввела санкции против КНДР за ее сотрудничество с Россией.

В правительстве Латвии готовят законопроект об изменениях в законодательной базе, которые не позволят транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси, оставаться в стране.

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность введения экспортного контроля, который может нанести ущерб военной машине России.

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