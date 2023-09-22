Университеты, заводы и не только. Канада ввела новый пакет санкций против России

Отмечается, что причиной для введения санкций является причастность отдельных физических и юридических лиц к поддерживаемой Кремлем незаконной и насильственной массовой депортации украинских детей, российской дезинформации и ядерного сектора РФ.

Список юридических лиц, которые попали под санкции:

Фонд исследований глобальной политики;

Издание "Комсомольская Правда";

Русское географическое общество;

Московский государственный институт международных отношений;

Национальный комитет по исследованиям БРИКС;

Российский институт стратегических исследований;

Центр поддержки и развития общественной инициативы "Креативная дипломатия";

Университет Высшая школа экономики;

Российский совет по международным делам;

Клуб Валдай;

Акционерное общество "Владимир Точмаш";

ПАО "Ковровский механический завод";

Молодая гвардия "Единой России";.

"Юнармия".

Россияне также попали под санкции Канады

Под ограничения попали Омбудсмен по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева, Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсмен в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова.

Еще санкции были введены против:

главы Республики Мордовия Артема Здунова;

начальника главного штаба "Юнармии" Никиты Нагорного;

председателя Молодой Гвардии "Единой России" Антона Демидова;

советника главы "ДНР" по правам ребенка Элеоноры Федоренко;

российского ученого и политолога Василия Кашина;

руководителя Россотрудничества Евгения Примакова.

Санкции против России

Страны Запада после начала вторжения РФ в Украину регулярно вводят новые санкции против Кремля, а также ищут способы не дать злоумышленникам их обходить.

Недавно Южная Корея ввела санкции против КНДР за ее сотрудничество с Россией.

В правительстве Латвии готовят законопроект об изменениях в законодательной базе, которые не позволят транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси, оставаться в стране.

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность введения экспортного контроля, который может нанести ущерб военной машине России.