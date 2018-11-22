Университет Цюриха отменил визит премьер-министра Чехии

Фото: Андрей Бабиш (flickr.com)

Против выступления политика выступили чешские эмигранты

Университет Цюриха сказував выступление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на открытии выставки, посвященной жизни чешских эмигрантов в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Praha.

Мероприятие отменили после того, как университет получил письмо от чешских эмигрантов. В нем они возмущались будущему визиту Бабиша, ведь, по их словам, он был агентом секретной полиции во времена Чехословакии и активно сотрудничал с коммунистическим режимом СССР.

Также авторы письма отметили, что не хотят встречаться с человеком, причастным к режиму, от которого они сбежали.

Выставка о жизни чешских эмигрантов в Швейцарии должна открыться 3 декабря.

Напомним, сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабишу-младшему могут запретить въезд в Украину за его посещение аннексированного Крыма. Ему грозит запрет на въезд и штраф за незаконное пересечение границы.

Ранее, 15 ноября, в Праге состоялся протест против правительства Бабиша из-за поездкуиего сына в аннексированный Россией Крыма. Впоследствии Бабиш заявил, что не собирается добровольно уходить в отставку на время расследования.

Как сообщало РБК-Украина, сын премьера в интервью изданию Seznam.czу сообщил, что в прошлом году его силой вывезли в аннексированный Крыма, чтобы не дать возможности свидетельствовать правоохранителям против отца в возможных махинациях со средствами Евросоюза. В свою очередь, премьер утверждает, что его сын находился в Крыму "добровольно" и заявил, что его сын страдает от шизофрении.