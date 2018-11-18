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В Чехии около тысячи активистов требуют отставки премьер-министра

Новости » Общество    18.11.2018 - 07:13
В Чехии около тысячи активистов требуют отставки премьер-министра
Фото: Андрей Бабиш (flickr.com)

Премьер-министр Бабиш подозревается в финансовых махинациях

В Чехии около тысячи активистов вышли на акцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Протестующие прошли маршем через центр Праги в главной площади чешской столицы - Староместской. Акцию сопровождали публичные речи о демократических ценностях, различные плакаты и громкие призывы "Бабиша прочь!", "Мы хотим порядочную власть!", - говорится в сообщении.

Как сообащается, в Чехии произошел политический скандал после интервью сына премьера Андрея Бабиша – младшего. По словам самого Бабиша-младшего, в прошлом году его насильно вывезли в Крым, чтобы не дать возможности свидетельствовать против отца в возможных махинациях со средствами Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранительные органы Чехии открыли уголовное дело против Андрея Бабиша-младшего, сына премьер-министра страны Андрея Бабиша, за незаконное пересечение границы Украины.

В данный момент времени Бабиш-младший проживает в Швейцарии и правоохранительные органы Чехии на данный момент не могут с ним связаться. Но премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сказал что он пообщался с сыном и допускает с ним возможную встречу.

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