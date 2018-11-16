Сыну премьера Чехии могут запретить въезд в Украину, - ГПСУ

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Въезд могут запретить за незаконный визит в аннексированный Крым

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабишу-младшему могут запретить въезд в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, сыну чешского премьера грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

Сообщается, что вчера, 15 ноября, в Праге состоялся протест против правительства Бабиша за поездку его сына в аннексированный Россией Крым. Сегодня утром Бабиш заявил, что не собирается добровольно уходить в отставку на время расследования.

Издание сообщает, что сын премьера в интервью изданию Seznam.czу сообщил, что в прошлом году его силой вывезли в аннексированный Крым, чтобы не дать возможности свидетельствовать правоохранителям против отца в возможных махинациях со средствами Евросоюза. В свою очередь, премьер утверждает, что его сын находился в Крыму "добровольно" и заявил, что его сын страдает от шизофрении.

Напомним, ранее сообщалось, что на территорию Украины в ноябре не пропустили ректора Московской духовной академии, архиепископа Амвросия.

Кроме того, РБК-Украина ранее писало, что омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой могут запретить въезд в Украину из-за нарушения правил пересечения украинской границы.