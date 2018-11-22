Університет Цюріха скасував візит прем'єр-міністра Чехії

Фото: Андрей Бабіш (flickr.com)

Проти виступу політика виступили чеські емігранти

Університет Цюріха сказував виступ прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша на відкритті виставки, присвяченій життю чеських емігрантів в країні. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Radio Praha.

Захід скасували після того, як університет отримав листа від чеських емігрантів. В ньому вони обурювались майбутньому візиту Бабіша, адже, за їхніми словами, він був агентом секретної поліції у часи Чехословаччини та активно співпрацював з комуністичним режимом СРСР.

Також автори листа зауважили, що не хочуть зустрічатись з людиною, причетною до того режиму, від якого вони втекли.

Виставка про життя чеських емігрантів в Швейцарії має відкритись 3 грудня.

Нагадаємо, синові прем'єр-міністра Чехії Андрею Бабішу-молодшому можуть заборонити в'їзд до України через його відвідування анексованого Криму. Йому загрожує заборона на в'їзд та штраф за незаконний перетин кордону.

Раніше, 15 листопада, у Празі відбувся протест проти уряду Бабіша через поїздку його сина до анексованого Росією Криму. Згодом Бабіш заявив, що не збирається добровільно йти у відставку на час розслідування.

Як повідомляло РБК-Україна, син прем’єра в інтерв’ю виданню Seznam.czу повідомив, що торік його силою вивезли до анексованого Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу. У свою чергу, прем’єр стверджує, що його син перебував у Криму "добровільно" і заявив, що його син страждає від шизофренії.