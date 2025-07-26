Університет Каразіна та багато інших. Зеленський пообіцяв мільйони деяким вишам

Університет Каразіна

Зауважимо, що "Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна" - це провідний вищий навчальний заклад у місті Харків, який був заснований ще у 1804 році з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна за кошти місцевої громади.

За віком це другий найстаріший університет України після Львівського національного університету імені Івана Франка.

У період з 2009 до 2014 року заклад мав статус автономного дослідницького університету.

За свою історію Харківський університет неодноразово змінював офіційну назву. Однак з 1999 року заклад офіційно носить сучасну назву - "Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна".

Зміни в Україні

Зауважимо, що раніше сьогодні Зеленський змінив правила Шевченківської премії.

Сьогодні президент України підписав кілька указів. Один з них оновлює правила присудження Національної премії імені Тараса Шевченка.

Відтепер премію вручатимуть у тринадцяти номінаціях, зокрема з’явилися нові напрямки, як-от дизайн, фотомистецтво та творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

Ознайомитись зі всіма змінами, можна в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що днями президент Києво-Могилянської академії, колишній міністр освіти Сергій Квіт в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, чому українські університети не можуть конкурувати з європейськими чи американськими.

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