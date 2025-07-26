Университет Каразина и многие другие. Зеленский пообещал миллионы некоторым вузам

Правительство утвердило решение о выделении 300 миллионов гривен на поддержку вузов в прифронтовых и приграничных регионах, в частности на Сумщине, Запорожье и Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский сообщил, что уже есть правительственное решение в поддержку университетов в прифронтовых регионах. А именно в приграничных городах:
"Дополнительные средства - 300 миллионов гривен - именно для таких сложных обстоятельств, для высших учебных заведений, которые берегут студенческие сообщества, наши студенческие коллективы, которые учат несмотря на все, несмотря на все, молодцы!", - отметил он.
По словам президента, чрезвычайно важно, чтобы украинские образовательные центры сохранились.
"Университет Каразина, многие другие. Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас", - подчеркнул глава Украины.
Заметим, что ранее сегодня Зеленский изменил правила Шевченковской премии.
Сегодня президент Украины подписал несколько указов. Один из них обновляет правила присуждения Национальной премии имени Тараса Шевченко.
Отныне премию будут вручать в тринадцати номинациях, в частности появились новые направления, такие как дизайн, фотоискусство итворческое кураторство культурных проектов.
Ознакомиться со всеми изменениями, можно в материале РБК-Украина.
Заметим также, что на днях президент Киево-Могилянской академии, бывший министр образования Сергей Квит в интервью РБК-Украина объяснил, почему украинские университеты не могут конкурировать с европейскими или американскими.
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