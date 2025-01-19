Універсіада-2025: Україна здобула два "срібла" у фристайлі

Українські фристайлісти Марія Анійчин та Олег Бойко завоювали срібні нагороди на зимовому студентському спортивному форумі, що проходить в італійському Турині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

У фінали в чоловічому та жіночому біг-ейрі вийшло три вітчизняні спортсмени. Марія Анійчин боролася за нагороди у жінок. А серед чоловіків представників України було двоє – Олег Бойко та Данило Степанюк.

Спортсмени у фіналі виконували по дві спроби. Анійчин у стартовій показала другий результат, а у другій навіть стала найкращою. Проте цього не вистачило, щоб випередити Віктуар Тілльє з Франції.

У чоловічому фіналі Бойко після першої спроби йшов лідером. Однак другу виконав невдало та поступився словенцю Клемену Відмару. Степанюк фінішував з крок від п'єдесталу: він помилився в першій спробі, а високих балів у другій вистачило лише на четвертий загальний результат.

До цього часу Україна мала на Універсіаді-2025 чотири медалі, які здобули біатлоністи. "Золото" завоювали Богдан Борковський в короткій індивідуальна гонці та Олександра Меркушина з Сергієм Супруном – у синглміксті. "Бронзу" – Дарина Чалик в короткій індивідуальній гонці та Борковський у спринті.

Завдяки двом "сріблам" у фристайлі Україна має вже шість нагород. Цей результат дозволяв "синьо-жовтим" піднятися на 11-те місце у загальному заліку.

Зимова Універсіада-2025: що відомо

Всесвітні студентські змагання відбуваються з 13 до 23 січня в італійському Турині. Участь у них беруть представники 54 країн, які розігрують 96 комплектів нагород в 11 видах спорту.

Збірну України представляють 55 спортсменів із 21 закладу вищої освіти Києва та 11 областей України. Вітчизняні студенти виступають у біатлоні, фігурному катанні, гірськолижному спорті, хокеї, сноубордингу, лижному фристайлі та керлінгу.

На минулій зимовій Універсіаді, яку 2023 року приймав американський Лейк-Плесід, українські спортсмени здобули 6 медалей: 1 золоту, 1 срібну та 4 бронзові. У загальному заліку наша збірна посіла 18-те місце серед 43 країн-учасниць.