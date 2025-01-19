Українські біатлоністи здобули бронзу в одиночній змішаній естафеті
Біатлоністи Анастасія Меркушина та Артем Тищенко здобули бронзу. Медаль вдалось отримати в одиночній змішаній естафеті.
По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.
"У словацькому Брезно-Осрблі завершився V етап Кубка IBU з біатлону. Медальну крапку поставив український дует у складі Анастасії Меркушиної та Артема Тищенка. Вони стали третіми в одиночній змішаній естафеті", - йдеться у повідмленні.
Українські спортсмени, використавши два додаткові патрони на 40 мішеней, поступилися лише конкурентам з Норвегії та Чехії.
"Ця нагорода для Анастасії Меркушиної стала вже другою на етапі Кубка IBU в Осрблі. До цього в індивідуальній гонці українка також здобула бронзу", - додають у НОК України.
Не перша перемога тандема біатлоністів Меркушиної та Тищенка
Цікаво, що 6 років тому, в 2018 році, на Кубку світу з біатлону, який проходив у словенській Поклюці, Анастасія Меркушина та Артем Тищенко здобули бронзові нагороди - так само, як і напередодні.
Як повідомлялось, нещодавно легендарний норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо оголосив, що сезон-2024/25 стане для нього останнім.
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