Українські біатлоністи здобули бронзу в одиночній змішаній естафеті

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України .

"У словацькому Брезно-Осрблі завершився V етап Кубка IBU з біатлону. Медальну крапку поставив український дует у складі Анастасії Меркушиної та Артема Тищенка. Вони стали третіми в одиночній змішаній естафеті", - йдеться у повідмленні.

Українські спортсмени, використавши два додаткові патрони на 40 мішеней, поступилися лише конкурентам з Норвегії та Чехії.

"Ця нагорода для Анастасії Меркушиної стала вже другою на етапі Кубка IBU в Осрблі. До цього в індивідуальній гонці українка також здобула бронзу", - додають у НОК України.