Универсальный игрок: почему Зеленский назначил генпрокурором Ирину Венедиктову

Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором (фото: Офис президента)

Верховная рада в оперативном режиме одобрила назначение Ирины Венедиктовой новым генеральным прокурором. Ее кандидатуру внес президент Владимир Зеленский. Он же почти три месяца назад назначил ее временным руководителем Государственного бюро расследований.

Еще год назад Венедиктова работала преподавателем в Харьковском вузе. Теперь же она фактически один из самым влиятельных руководителей правоохранительной системы в Украине. Как это ей удалось – в материале РБК-Украина.

В рамках масштабных перестановок во власти Владимир Зеленский добился смены правительства и увольнения генерального прокурора. Очевидной замены Руслану Рябошапке на этом посту сразу не нашлось. Накануне срочного заседания Верховной рады в связи с пандемией коронавируса президент внес в парламент кандидатуру Ирины Венедиктовой.

Весной 2019 года Зеленский, будучи еще кандидатом в президенты, публично представил Венедиктову как эксперта своей команды по вопросам судебной системы. На тот момент она преподавала в Харьковском университете имени Каразина.

В новом парламенте Венедиктова возглавила комитет по вопросам правовой политики, а уже 27 декабря назначена и.о. директора ГБР. За неполных три месяца работы в правоохранительной системе она "доросла" до кресла генерального прокурора.

Неоднозначные решения

"Убежден, что прежде всего профессиональные и моральные качества предложенного мной кандидата дадут возможность обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции в этой системе и эффективное расследование громких уголовных дел", – заявил Владимир Зеленский с парламентской трибуны, представив кандидатуру Венедиктовой.

Похожие реверансы в ее сторону звучали и при назначении на должность руководителя Госбюро расследований. Тем не менее, даже после перезагрузки ГБР скандалы вокруг этого органа не утихли. Первым заместителем Венедиктовой стал адвокат и экс-прокурор Александр Бабиков.

В Едином реестре судебных решений есть несколько постановлений, в которых прямо указано, что он как адвокат объединения "AverLex" представлял интересы экс-президента Виктора Януковича. Бабиков пытался опровергнуть этот факт, подчеркивая, что не осуществлял полноценную защиту осужденного за госизмену президента, а только выполнял "формальные функции".

ГБР в том числе занимается расследованием "дел Майдана", в рамках которых проходит и Виктор Янукович. Бабиков утверждает, что не имеет влияния на следователей по этим делам. Это пока что подтверждают и его подчиненные.

После вспыхнувшего скандала Венедиктова заявила, что исключает конфликт интересов в данной ситуации. Нападки на Бабикова она назвала информационной атакой против своего ведомства.

"Происходит хорошо спланированная и хорошо профинансированная акция влияния на сознание граждан для дискредитации ГБР. Но своей цели они не достигнут… Оценивая эти медиапотуги, задайте себе вопрос: кому это выгодно?", – заявила она в видеообращении.

В то же время, по данным источника РБК-Украина в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), этот орган изучает возможный конфликт интересов у Бабикова. Также источник отметил, что Венедиктова не в полной мере предоставила НАПК все необходимые для расследования документы.

Обвинения в политических репрессиях в адрес ГБР стали звучать после решения правоохранителей привлечь к уголовной ответственности волонтера Марусю Звиробий и депутата от "Европейской солидарности" Софию Федину.

Поводом стало их видеообращение после визита Зеленского в зону ООС. По мнению следователей, они публично угрожали президенту. В начале февраля Звиробий и Федине вручили подозрение по ст. 346 Уголовного кодекса (предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы). Суд отпустил их под личное обязательство.

"Это атавизм времен Кучмы. Тогда достаточно остро стояла проблема критики президента, поэтому свободу слова пусть немного, но ограничили именно этой статьей Уголовного кодекса, установив уголовную ответственность только за слова (без реальности воплощения угрозы президенту, – ред.)", – отметила в Facebook криминолог Анна Маляр.

В то же время Ирина Венедиктова в день назначения на должность генерального прокурора в парламенте заявила, что будет бороться за свободу слова в Украине:

"Свобода слова и демократия в нашем государстве – это те основы вольности украинского народа, которые должны быть. И я буду отстаивать то, чтоб каждый из нас и из вас мог говорить все что считает нужным", – заявила она.

Весенний генпрокурор

Заявления о политической подоплеке в уголовных делах Венедиктова также отрицает. "В Украине нет политических преследований, на этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме", – резюмировала она.

Активно против ее назначения в парламенте выступили депутаты от "Европейской солидарности". По их словам, Венедиктову отправили в Офис генпрокурора, чтобы она подписала подозрение против Петра Порошенко. Ранее этот документ отказывался согласовать Руслан Рябошапка.

"Госпожа Венедиктова – это попытка Зеленского сменить 100% своего генпрокурора Рябошапку на 200% своего генпрокурора Венедиктову для осуществления политических репрессий… Госпожа Венедиктова – это реванш Антимайдана!", – заявил депутат от "ЕС" Владимир Вятрович.

Опрошенные РБК-Украина эксперты видят в данном назначении риск ангажированности Офиса генпрокурора.

"Нужен генпрокурор, который будет выполнять хотелки политической власти. Я могу спрогнозировать, что это и будет происходить. Поэтому будем смотреть уже в сторону судов, насколько они смогут показать свою независимость и оправдать обвиняемое лицо, если, например, в его действиях нет состава преступления", – сказал бывший глава Научно-консультативного совета при ГБР Николай Хавронюк.

Опасения у экспертов вызывает и то, что Ирина Венедиктова специалист в сфере гражданского, а не уголовного права, и никогда не работала в прокуратуре.

"Уже третий президент назначает генпрокурором "своего человека"... Не может ученый-цивилист стать генпрокурором. Она за свою жизнь никогда не занималась досудебным расследованием и тем более, осуществлением прокурорского надзора", – рассказал РБК-Украина бывший заместитель генпрокурора Алексей Баганец.

С ним согласен и правовед Хавронюк, ранее также работавший в прокуратуре.

"В данном случае мы хотя бы имеем юриста на посту генпрокурора, в отличие от того же Юрия Луценко. Я думаю, что многое будет зависеть от того, кого она назначит на должности своих заместителей", – отметил он.

Баганец считает, что Венедиктова также обязана в первую очередь пересмотреть процесс реформирования Генпрокуратуры. Он считает, что переаттестацию нужно отменить, чтобы "сохранить профессионалов".

"Чтобы вернуть и сохранить в прокуратуре хотя бы ту небольшую часть профессиональных прокуроров, которых очень мало осталось… Без них добиться результатов, в том числе и так называемых "весенних посадок", практически невозможно", – добавил Баганец.

В свою очередь, член конкурсных комиссий Офиса генпрокурора и сооснователь экспертной организации StateWatch Александр Леменов считает пересмотр реформы прокуратуры более чем реальным.

"Такая угроза есть, она вполне реальна и она зависит от политической воли. Все будет упираться в предоставление карт-бланша Венедиктовой со стороны Зеленского", – уточнил он.

По словам Леменова, очистка центрального Офиса генпрокурора – это "самый крутой кейс" в истории украинских реформ. Однако он сомневается, что после прихода Венедиктовой такие же результаты будут достигнуты по итогам переаттестации в региональных прокуратурах.

Одобряя назначение Венедиктовой на пост генпрокурора, депутаты "Слуги народа" пожелали ей удачи, но не забыли и надавить на нее, напомнив о возможности увольнения в любой момент.

"Вы должны понимать, что если мы не увидим решительных действий с вашей стороны, то, скажем так, судьба ваша будет такая же как и у предыдущего генерального прокурора", – сказал депутат от "СН" Александр Качура, призвав Венедиктову дать гражданам "ощущение справедливости".

Значительная часть монобольшинства встретила его слова аплодисментами. Предвыборное обещание Владимира Зеленского "садить весной", возможно, стало на шаг ближе к реальности.