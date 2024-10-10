Універсал "Шахтаря" і зірка з першості Індії: хто може дебютувати за Україну в Лізі націй

Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав на два поєдинки 25 футболістів. Після всіх пертурбацій, пов'язаних із травмами основних виконавців, у переліку Сергія Реброва опинилися три потенційних дебютанти. І мінімум двійко з них отримали хороші шанси на перший матч у футболці національної команди.

Шлях Криськіва до національної команди був тернистим. Утім, уродженцю Харкова не звикати пробиватися до зірок. Так було й на клубному рівні. Потрапивши в донецький "Шахтар" юнаком, у першій команді він уперше з'явився на полі аж у жовтні 2022 року, коли хавбеку вже було 22. Перед цим Криськів не зміг пробитися в основну обойму "Маріуполя", а на профі-рівні дебютував за харківський "Металіст 1925".

Допомогли прогресу півзахисника в "Шахтарі" дві обставини – "українізація" складу після повномасштабного вторгнення РФ і призначення Ігора Йовічевіча головним тренером. Перший воєнний сезон Криськів розпочав у статусі резервіста "гірників". Утім, поступово завоював місце в основі команди. У третьому матчі зробив гол+пас проти петровського "Інгульця", пізніше забив "Вересу" з Рівного та полтавській "Ворсклі" в чемпіонаті України, а в лютому 2023-го голом доклався до перемоги над французьким "Ренном" у плей-офф Ліги Європи.

Фото: Дмитро Криськів – важливий елемент командного механізму "гірників" (facebook.com/fcshakhtar)

Йовічевіч використовував Криськіва не тільки в центрі поля, а й на позиції лівого хавбека. Схожий підхід був і в спадкоємця хорвата Патріка ван Леувена. А ось боснійський фахівець Маріно Пушіч зупинив фланговий експеримент для вихованця харківського футболу та закріпив того в звичнішій ролі. Хоча Криськів грав у мінімум трьох варіантах – як підмога Степаненку, як пряма заміна ветерану в опорній зоні, як складова "легкомоторного" трикутника з Бондаренком і Судаковим.

Тим не менше, до національної команди хавбек із якостями 6-го та 8-го з класичних номерів потрапив лише зараз. Донедавна в збірній була шалена конкуренція за місця в центрі поля. Той же одноклубник Криськіва Бондаренко так близько до дебюту в лавах "синьо-жовтих" не підібрався. Натомість новачок команди Сергія Реброва був ледь не єдиною світлою плямою на прем'єрній для України Олімпіаді в Парижі (3 матчі, 1 гол).

Тим часом земляк Криськіва Калюжний потрапив до національної команди, перескочивши і юнацький (U-19), і молодіжний (U-21) рівень. Щоправда, хавбеку "Олександрії" цьогоріч виповнилося 26. У разі виходу на поле в складі збірної України він точно стане особливим дебютантом. Незвичайність передусім пов'язана з кар'єрним шляхом Калюжного.

Вихованець "Металіста" в 17 років підписав контракт із київським "Динамо". Після виступів із однолітками перейшов до команди U-19, де став капітаном, виграв Чемпіонат України серед юнацьких команд і змагався в Юнацькій лізі УЄФА, взяв "золото" і в першості дублерів. Та справжнього шансу в першій команді так і не отримав.

Фото: Іван Калюжний пограв в заморських чемпіонатах (facebook.com/fcolexandriya)

Від оренди в луцькій "Волині" 20-річний Калюжний відмовився, віддавши перевагу майже рідному "Металісту 1925". Орендного хліба скуштував і в львівському "Руху", а посеред сезону 2020/21 вільним агентом опинився в "Олександрії". Завоювати місце в основі нової команди вдалося вже в наступній кампанії, яку пізніше назавжди перервав новий виток російській агресії.

У пошуках ігрової практики Калюжний вчинив нестандартно. Він не побоявся спробувати себе в екзотичних чемпіонатах – кілька місяців провів за ісландський "Кеплавік", а сезон 2022/23 розпочав аж в індійському "Керала Бластерс". Там українець швидко став улюбленцем публіки та отримав прізвисько "Українська ракета". У тамтешній Суперлізі він встиг зіграти 18 матчів (4 голи, 1 асист) і повернувся в УПЛ. "Олександрія" відрядила хавбека в оренду до черкаського ЛНЗ.

Там Калюжний заграв так, що керманич "жовто-чорних" Руслан Ротань повернув його в команду вже взимку. Другий дебют за "Олександрію" обернувся гірким курйозом. Хавбек відіграв яскравий матч проти "Шахтаря" (0:0) і став головним претендентом на приз футболісту туру в Прем'єр-лізі, та потім з'ясувалося, що "Олександрія" забула заявити виконавця на чемпіонат і отримала технічну поразку. Сатисфакцію і клуб, і Калюжний отримали нещодавно – "Олександрія" переграла "Шахтар", а хавбек поклав гол-красень із дистанції.

Нарешті Назаренко з житомирського "Полісся" потрапив у національну команду після ушкодження Ярмоленка, який і сам в основний перелік піднявся з резервного. Проте, 24-річний вихованець ще того "Дніпра" – не пряма заміна капітану збірної України. Так, він може зіграти праворуч в атаці, та переважно борознить протилежний фланг.

Фото: Олександр Назаренко – наразі найкращий бомбардир УПЛ (facebook.com/fcpolissya)

Назаренко розкішно розпочав новий сезон Прем'єр-ліги, оформивши 7 голів і 2 результативні передачі за 8 матчів. Однак, сьогоднішній рівень внутрішньої першості слід оцінювати обережно. Наприклад, у двох матчах проти всього лише "Олімпії" зі словенської Любляни в єврокубку "Полісся" забило "аж" одного разу. Зате з передачі потенційного дебютанта збірної.

Утім, на лівому краю атаки штаб Реброва не позбавлений вибору. "Під" Мудриком із лондонського "Челсі" опинився "динамівець" Кабаєв. Хоча на старті сезону виступи Назаренка виглядають переконливішими. Отже, шанс отримати ігровий час, наприклад, під завісу одного з двох поєдинків національної команди, цілком реальний.

Звісно, конкурувати з Мудриком в оптимальних кондиціях "поліському вовку" зараз буде складно. Та вся милість моменту в тому, що вінгер "Челсі" якраз далекий від них. Як наслідок, Назаренку може виявитися достатньо обставити в конкурентних перегонах Кабаєва, а можливість замінити втомленого інтенсивним протистоянням 70-мільйонне придбання англійського гранда з'явиться.