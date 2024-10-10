Универсал "Шахтера" и звезда из первенства Индии: кто может дебютировать за Украину в Лиге наций

Тренерский штаб "сине-желтых" вызвал на два поединка 25 футболистов. После всех пертурбаций, связанных с травмами основных исполнителей, в перечне Сергея Реброва оказались три потенциальных дебютанта. И минимум два из них получили хорошие шансы на первый матч в футболке национальной команды.

Путь Крыськива в национальную команду был тернист. Впрочем, уроженцу Харькова не привыкать пробиваться к звездам. Так было и на клубном уровне. Попав в донецкий "Шахтер" юношей, в первой команде он впервые появился на поле в октябре 2022 года, когда хавбеку уже было 22. Перед этим Крыськив не смог пробиться в основную обойму "Мариуполя", а на профи-уровне дебютировал за харьковский "Металлист 1925".

Помогли прогрессу полузащитника в "Шахтере" два обстоятельства – "украинизация" состава после полномасштабного вторжения РФ и назначения Игора Йовичевича главным тренером. Первый военный сезон Крыськив начал в статусе резервиста "горняков". Впрочем, постепенно завоевал место в основе команды. В третьем матче сделал гол+пас против петровского "Ингульца", позже забил "Вересу" из Ровно и полтавской "Ворскле" в чемпионате Украины, а в феврале 2023-го голом приложился к победе над французским "Ренном" в плей-офф Лиги Европы. .

Фото: Дмитрий Крыськив – важный элемент командного механизма "горняков" (facebook.com/fcshakhtar)

Йовичевич использовал Крыськива не только в центре поля, но и на позиции левого хавбека. Похожий подход был и у наследника хорвата Патрика ван Леувена. А вот боснийский специалист Марино Пушич остановил фланговый эксперимент для воспитанника харьковского футбола и закрепил того в более привычной роли. Хотя Крыськив играл в минимум трех вариантах – как помощь Степаненко, как прямая замена ветерана в опорной зоне, как составляющая "легкомоторного" треугольника с Бондаренко и Судаковым.

Тем не менее, в национальную команду хавбек с качествами 6-го и 8-го из классических номеров попал только сейчас. До недавнего времени в сборной была безумная конкуренция за места в центре поля. Тот же одноклубник Крыськива Бондаренко так близко к дебюту в рядах "сине-желтых" не подобрался. В свою очередь новичок команды Сергея Реброва был едва ли не единственным светлым пятном на премьерной для Украины Олимпиаде в Париже (3 матча, 1 гол).

Тем временем земляк Крыськива Калюжный попал в национальную команду, перепрыгнув и юношеский (U-19), и молодежный (U-21) уровень. Правда, хавбеку "Александрии" в этом году исполнилось 26. В случае выхода на поле в составе сборной Украины, он точно станет особенным дебютантом. Необычность, прежде всего, связана с карьерным путем Калюжного.

Воспитанник "Металлиста" в 17 лет подписал контракт с киевским "Динамо". После выступлений со сверстниками перешел в команду U-19, где стал капитаном, выиграл Чемпионат Украины среди юношеских команд и соревновался в Юношеской лиге УЕФА, взял "золото" и в первенстве дублеров. Но настоящий шанс в первой команде так и не получил.

Фото: Иван Калюжный поиграл в заморских чемпионатах (facebook.com/fcolexandriya)

От аренды в луцкой "Волыне" 20-летний Калюжный отказался, предпочтя почти родной "Металлист 1925". Арендный хлеб попробовал и во львовском "Рухе", а посреди сезона 2020/21 свободным агентом оказался в "Александрии". Завоевать место в основе новой команды удалось уже в следующей кампании, позже навсегда прервавшейся новым витком российской агрессии.

В поисках игровой практики Калюжный поступил нестандартно. Он не побоялся попробовать себя в экзотических чемпионатах – несколько месяцев провел за исландский "Кеплавик", а сезон 2022/23 начал в индийском "Керала Бластерс". Там украинец быстро стал любимцем публики и получил прозвище "Украинская ракета". В тамошней Суперлиге он успел сыграть 18 матчей (4 гола, 1 ассист) и вернулся в УПЛ. "Александрия" отправила хавбека в аренду в черкасский ЛНЗ.

Там Калюжный заиграл так, что наставник "желто-черных" Руслан Ротань вернул его в команду уже зимой. Второй дебют за "Александрию" обернулся горьким курьезом. Хавбек отыграл яркий матч против "Шахтера" (0:0) и стал главным претендентом на приз футболисту тура в Премьер-лиге, но затем выяснилось, что "Александрия" забыла заявить исполнителя на чемпионат и получила техническое поражение. Сатисфакцию и клуб, и Калюжный получили недавно – "Александрия" обыграла "Шахтер", а хавбек положил гол-красавчик с дистанции.

Наконец Назаренко из житомирского "Полесья" попал в национальную команду после повреждения Ярмоленко, который и сам в основной перечень поднялся из резервного. Однако, 24-летний воспитанника еще того "Днепра" – не прямая замена капитану сборной Украины. Да, он может сыграть справа в атаке, но преимущественно бороздит противоположный фланг.

Фото: Александр Назаренко – в данный момент лучший бомбардир УПЛ (facebook.com/fcpolissya)

Назаренко роскошно начал новый сезон Премьер-лиги, оформив 7 голов и 2 результативных передачи в 8-ми матчах. Однако сегодняшний уровень внутреннего первенства следует оценивать осторожно. К примеру, в двух матчах против всего лишь "Олимпии" из словенской Любляны в еврокубке "Полесье" забило "аж" однажды. Зато с передачи потенциального дебютанта сборной.

Впрочем, на левом краю атаки штаб Реброва не лишен выбора. "Под" Мудриком из лондонского "Челси" оказался "динамовец" Кабаев. Хотя на старте сезона выступления Назаренко выглядят более убедительными. Следовательно, шанс получить игровое время, например под занавес одного из двух поединков национальной команды, вполне реален.

Конечно, конкурировать с Мудриком в оптимальных кондициях "полесскому волку" сейчас будет сложно. Но вся прелесть момента в том, что вингер "Челси" как раз далек от них. Как следствие, Назаренко может оказаться достаточно обставить в конкурентной гонке Кабаева, а возможность заменить уставшего интенсивным противостоянием 70-миллионное приобретение английского гранда появится.