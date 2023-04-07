Універсал "Орландо" ефектним данком не врятував від поразки: момент дня в НБА
Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний виконавець "Орландо Меджик" Джей Скрабб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Резервіст флоридців підкорив епізодом у фінальній чверті протистоянні з "Клівлендом". Під щитом суперниками Скрабб отримав розкішну розрізну передачу Харріса та опинився наодинці з форвардом "Кавальєрс" Діакіте. Універсал "Меджик" не знітився і, переклавши м'яч у ліву руку, поклав згори.
Старань Скрабба, однак, забракло для камбеку "Орландо". Флоридці зазнали розгромної поразки на очах власних уболівальників (94:118). Тепер "Меджик" втратили шанси бодай на вихід у плей-ін сезону. Вони посідають 12-те місце на Сході.
Сам Скрабб провів на паркеті 27,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 11 очок, зробив 5 підбирань і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став його одноклубник Джейлен Саггс (22 пункти).
Хто такий Джей Скрабб
Уродженець Кентуккі, на студентському рівні виступав за Коледж Джона Логана. Обраний "Брукліном" під 55-м номером драфту НБА-2020.
Під егідою асоціації дебютував у складі "Кліпперс". Провів у складі каліфорнійців лише два десятки матчів за два сезони та переважно виступав за фарм-клуб. Кінцівку сезону 2021/22 пропустив через операцію на стопі, а влітку "Лос-Анджелес" від Скрабба відмовився.
У жовтні опинився в лавах клубу Джі-Ліги "Лейкленд Меджик". У березні підписав двосторонній контракт із "Орландо" та зіграв проти "Детройта" (2 очки) та "Клівленда" (11).
До слова, напередодні форвард "Атланти" Коллінз очолив підбірку моментів дня зі слемданком проти "Вашингтона".
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