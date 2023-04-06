Слемданк форварда "Атланти" в атаці другим темпом: момент дня в НБА

На першу сходинку підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації потрапив важкий форвард "Атланти Гокс" Джон Коллінз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець запам'ятався моментом у третій чверті двобою з "Вашингтоном". Він підхопив м'яч після перерваної передачі Мюррея і опинився під щитом гостей. Там Коллінз уник Девіса та виконав данк під кутом.

Зрештою, "Атланта" впевнено здолала "Візардс" (134:116). "Гокс" закріпилися на 8-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Вашингтон" тут лише на 12-й позиції.

Сам Коллінз провів на паркеті 25 з хвостиком хвилин. За відведений час він встиг набрати 23 очки та зробив 3 підбирання. Найрезультативнішим у матчі став центровий "Візардс" Геффорд із дабл-даблом (25 пунктів, 10 підбирань).

Хто такий Джон Коллінз

Уродженець штату Юта, на студентському рівні виступав за Університет Вейк-Форест. На драфті НБА-2017 обраний "Атлантою" під 19-м номером.

У складі "Гокс" проводить шостий сезон поспіль. Восени 2021-го підписав 5-річний контракт із джорджійцями на 125 млн доларів. Середні цифри в нинішньому сезоні – 13 очок, 6.5 підбирань, 1.2 передача, 0.6 перехоплень за 30 хвилин у грі.

Коллінз народився у сім'ї військових, мешкав на Віргінських островах, Гуамі, а також у Туреччині. Активно цікавиться футболом, вболіває за лондонський "Челсі".