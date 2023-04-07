Универсал "Орландо" эффектным данком не спас от поражения: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Резервист флоридцев покорил эпизодом в финальной четверти противостоянии с "Кливлендом". Под щитом соперниками Скрабб получил роскошную разрезную передачу Харриса и оказался наедине с форвардом Кавальерс Диаките. Универсал "Меджик" не сник и, переложив мяч в левую руку, уложил сверху.

Стараний Скрабба, однако, не хватило для камбека "Орландо". Флоридцы потерпели разгромное поражение на глазах собственных болельщиков (94:118). Теперь "Меджик" упустили шансы хоть на выход в плей-ин сезона. Они занимают 12 место на Востоке.

Сам Скрабб провел на паркете 27,5 минуты. За это время он успел набрать 11 очков, совершил 5 подборов и отдал 1 ассист. Самым результативным в матче стал его одноклубник Джейлен Саггс (22 пункта).

Кто такой Джей Скрабб

Уроженец Кентукки, на студенческом уровне выступал за Колледж Джона Логана. Выбран "Бруклином" под 55-м номером драфта НБА-2020.

Под эгидой ассоциации дебютировал в составе "Клипперс". Провел в составе калифорнийцев всего два десятка матчей в двух сезонах и преимущественно выступал в фарм-клубе. Концовку сезона 2021/22 пропустил из-за операции на стопе, а летом "Лос-Анджелес" от Скрабба отказался.

В октябре оказался в рядах клуба Джи-Лиги "Лейкленд Мэджик". В марте подписал двусторонний контракт с "Орландо" и сыграл против "Детройта" (2 очка) и "Кливленда" (11).