Uniting for Ukraine. Як працювала програма для українських біженців в США і чому її призупинили

Що відомо про програму U4U

Програму U4U "Єдність заради України" Уряд США розробив для підтримки українців. У рамках ініціативи спонсор через U4U подавав спеціальне запрошення біженцю та зобов'язувався надати житло і забезпечувати протягом всієї дії програми (2 роки).

Що надавала програма:

перебування в США до 2 років;

дозвіл на роботу на весь період;

медичне страхування;

грошова допомога;

догляд за дітьми;

державна освіта;

харчування та харчова допомога;

інші ресурси.

Станом на вересень 2023 року, за програмою U4U у США приїхали 150 тисяч українців. Окрім цього, ще 25 тисяч перетнули сухопутний кордон зі Штатами зі сторони Мексики.



Що надавала програма (скриншот сайту u4u.com.ua)

Хто і як міг скористатись програмою

Раніше у рамках цієї програми українці, які потребували міжнародного захисту, могли заповнити заявку на сайті U4U. Паралельно із цим спонсор, який бажає підтримати біженців, також залишав заявку на сайті. Система певний час перевіряла дані про спонсора, його фінансовий стан та спроможність утримувати біженця.

Після схвалення запиту спонсор мав уточнити біографічні дані та підтвердити свої вакцинації.

Тільки після цього біженцю USCIS (Служба громадянства та імміграції США) видавала дозвіл на поїздку. До США треба було прибути протягом 90 днів із моменту видачі дозволу. Бенефіціар (біженець) ніс відповідальність за організацію та фінансування своїх подорожей до Сполучених Штатів.

Хто міг скористатись програмою:

біженці, які проживали в Україні, станом на 11 лютого 2022 року;

мають дійсний український паспорт або є безпосереднім неукраїнським членом сім'ї;

має спонсора, який подав форму I-134, яка була підтверджена Службою громадянства та імміграції США (USCIS);

може пройти перевірку на здоров'я та безпеку, щоб отримати дозвіл на поїздку до Сполучених Штатів.

Програма не давала чітких термінів обробки заявки, але зазвичай розгляд тривав до 3 місяців.

Чому призупинили програму

20 січня 2025 року новий президент США Дональд Трамп підписав указ про "Захист наших кордонів". У ньому містилось доручення відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до США та зупинити програми із надання притулку, які суперечать політиці країни.

Після цього Служба громадянства та імміграції США заявила, що призупиняє приймання форми I-134A (онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку). У відомстві зазначили, що не прийматимуть нових заявок, поки не розгляне уже поданих запитів.

Наголосимо, що форма I-134A стосується не лише українців, це означає, що Служба громадянства та імміграції США припинила приймати для всіх шукачів притулку.

Зазначимо, що у соцмережах деякі українці останніми днями ділять своїми історіями про те, що після заяв американської міграційної служби вони або їхні родичі отримали відмову в участі у даній програмі.