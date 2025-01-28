Uniting for Ukraine. Как работала программа для украинских беженцев в США и почему ее приостановили

Что известно о программе U4U

Программу U4U "Единство ради Украины" Правительство США разработало для поддержки украинцев. В рамках инициативы спонсор через U4U давал специальное приглашение беженцу и обязывался предоставить жилье и обеспечивать в течение всего действия программы (2 года).

Что предоставляла программа:

пребывание в США до 2 лет;

разрешение на работу на весь период;

медицинское страхование;

денежная помощь;

уход за детьми;

государственное образование;

питание и пищевая помощь;

другие ресурсы.

По состоянию на сентябрь 2023 года, по программе U4U в США приехали 150 тысяч украинцев. Кроме этого, еще 25 тысяч пересекли сухопутную границу со Штатами со стороны Мексики.



Что предоставляла программа (скриншот сайта u4u.com.ua)

Кто и как мог воспользоваться программой

Ранее в рамках этой программы украинцы, которые нуждались в международной защите, могли заполнить заявку на сайте U4U. Параллельно с этим спонсор, желающий поддержать беженцев, также оставлял заявку на сайте. Система определенное время проверяла данные о спонсоре, его финансовое состояние и способность содержать беженца.

После одобрения запроса спонсор должен был еще уточнить биографические данные и подтвердить свои вакцинации.

Только после этого беженцу USCIS (Служба гражданства и иммиграции США) выдавала разрешение на поездку. В США надо было прибыть в течение 90 дней с момента выдачи разрешения. Бенефициар (беженец) нес ответственность за организацию и финансирование своих путешествий в Соединенные Штаты.

Кто мог воспользоваться программой:

беженцы, которые проживали в Украине, по состоянию на 11 февраля 2022 года;

имеют действительный украинский паспорт или являются непосредственным неукраинским членом семьи;

имеет спонсора, который подал форму I-134, которая была подтверждена Службой гражданства и иммиграции США (USCIS);

может пройти проверку на здоровье и безопасность, чтобы получить разрешение на поездку в Соединенные Штаты.

Программа не давала четких сроков обработки заявки, но обычно рассмотрение длилось до 3 месяцев.

Почему приостановили программу

20 января 2025 года новый президент США Дональд Трамп подписал указ о "Защите наших границ". В нем содержалось поручение откорректировать программы по предоставлению убежища людям, прибывающим в США и остановить программы по предоставлению убежища, которые противоречат политике страны.

После этого Служба гражданства и иммиграции США заявила, что приостанавливает прием формы I-134A (онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке). В ведомстве отметили, что не будут принимать новых заявок, пока не рассмотрит уже поданные запросы.

Отметим, что форма I-134A касается не только украинцев, это означает, что Служба гражданства и иммиграции США прекратила принимать для всех искателей убежища.

Отметим, что в соцсетях некоторые украинцы в последние дни делятся своими историями о том, что после заявления американской миграционной службы они или их родственники получили отказ в участии в данной программе.