Уникнути суду не вдасться: як планують посилити відповідальність за булінг у школах

В Україні хочуть збільшити строки притягнення до відповідальності за булінг у школах. У Верховній Раді пояснюють, що через чинні обмеження багато справ закриваються ще до того, як суд встигає ухвалити рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Верховної Ради та законопроєкт №14127.
Головне:
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №14127 щодо відповідальності за булінг учасників освітнього процесу.
Документ передбачає збільшення строку накладення адміністративного стягнення за булінг із трьох місяців до одного року з дня вчинення правопорушення. Для цього пропонують внести зміни до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Автори законопроєкту пояснюють, що нинішнього тримісячного строку часто не вистачає для завершення судового розгляду.
У пояснювальній записці зазначається, що через бюрократичні процедури, завантаженість судів та тривалий розгляд справ частина кривдників фактично уникає покарання.
За даними Державної судової адміністрації та Служби освітнього омбудсмена, у 2019-2024 роках через завершення строків притягнення до відповідальності було закрито 221 справу про булінг. Частка таких справ у різні роки коливалася від 9% до майже 33%.
У документі також зазначено, що лише за період із січня по жовтень 2025 року суди закрили щонайменше 21 справу про булінг саме через закінчення строків накладення адміністративного стягнення.
Міністерство освіти і науки, МВС та Мінфін не висловили зауважень до законопроєкту. Водночас Міністерство юстиції та Міністерство молоді та спорту підтримали ініціативу.
Освітній омбудсмен також підтримала законопроєкт, однак наголосила, що він не вирішує низку системних проблем.
Зокрема, йдеться про:
Крім того, омбудсмен запропонувала збільшити розміри штрафів та чіткіше прописати відповідальність за жорстоке поводження з дітьми.
