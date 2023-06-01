Уникнення Третьої світової війни є одним з пріоритетів США, - Білий дім

Одним з пріоритетів Сполучених Штатів Америки в контексті війни РФ проти України є недопущення початку Третьої світової війни.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За його словами, у президента США Джо Байдена останні 15 місяців є три ключові пріоритети. Перший - підтримка України, другий - підтримка союзників по НАТО.

"Ми збільшили нашу присутність до 100 тисяч військових лише на Європейському континенті та утримуємо їх там, щоб захистити (союзників - ред.) та бути певними, що ми виконуємо наші зобов’язання стосовно східного флангу НАТО", - зазначив Кірбі.

Третій пріоритет - уникнення Третьої світової війни. В такому контексті Кірбі наголосив, що США та інші країни НАТО не можуть бути напряму залучені до війни в Україні, бо це не відповідає інтересам національної безпеки ні Америки, ні України.

Ризик початку Третьої світової війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України про такі ризики говорять дедалі частіше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що таке можливо в тому випадку, якщо Україна програє в цій війні.

За його словами, війна проти РФ може тривати роками чи навіть десятиліттями. Тож Зеленський закликав союзників допомагати, аби не збільшувати ризик початку Третьої світової.

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