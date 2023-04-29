Зеленський застеріг від затяжної війни: може тривати роками або десятиліттями

Президент Володимир Зеленський попередив, що війна може тривати роками чи навіть десятиліттями. Тож союзникам варто зараз підтримати українців, аби не збільшити ризик Третьої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю фінському виданню Yle.

Як пише видання, попри надії на успіх, глава президент попередив, що "війна може тривати роками або навіть десятиліттями".

"Для інших країн дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики Третьої світової війни", - заявив Зеленський.

Також глава держави сказав, що війна в Україні має закінчитися інакше, ніж війна в Фінляндії. Як зазначає Yle, ймовірно, Зеленський мав на увазі радянсько-фінську війну 1939-1940 років, після якої фіни були змушені віддати СРСР близько 10% своєї території.

"Я відчуваю, що такої можливості не можна допускати", - підкреслив президент України.

Нагадаємо, раніше в РНБО попередили, що кожен день зволікання союзників з прийняттям рішення про постачання Україні бойової сучасної авіації - це відтягування закінчення війни.

Додамо, як повідомляли в ISW, Кремль готує населення до затяжної, виснажливої ​​війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.

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