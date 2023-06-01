Избегание Третьей мировой войны является одним из приоритетов США, - Белый дом

Одним из приоритетов Соединенных Штатов Америки в контексте войны РФ против Украины является недопущение начала Третьей мировой войны.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По его словам, у президента США Джо Байдена последние 15 месяцев есть три ключевых приоритета. Первый - поддержка Украины, второй - поддержка союзников по НАТО.

"Мы увеличили наше присутствие до 100 тысяч военных только на Европейском континенте и удерживаем их там, чтобы защитить (союзников - ред.) и быть уверенными, что мы выполняем наши обязательства по восточному флангу НАТО", - отметил Кирби.

Третий приоритет - избегание Третьей мировой войны. В таком контексте Кирби подчеркнул, что США и другие страны НАТО не могут быть напрямую вовлечены в войну в Украине, поскольку это не отвечает интересам национальной безопасности ни Америки, ни Украины.

Риск начала Третьей мировой войны

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину о таких рисках говорят все чаще. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это возможно в том случае, если Украина проиграет в войне.

По его словам, война против РФ может длиться годами или даже десятилетиями . Зеленский призвал союзников помогать, чтобы не увеличивать риск начала Третьей мировой.

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