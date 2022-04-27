"Уникальное" хорошо падает. Украинские пехотинцы сбили "высокоточный" российский беспилотник

Украинские военные сбили российский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА". В марте оккупанты впервые использовали этот БЛА в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как отмечают российские пропагандисты, преимуществами комплекса является скрытый запуск, высокая точность бомбометания, бесшумность и простота в использовании.

"Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области,- улыбаясь говорят наши воины. - Не слушайте роспропаганду, все их "уникальное" вооружение очень хорошо горит, падает и тонет".

Военные добавляют, что БПЛА такого типа был представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года, в Киевской области, российские оккупанты впервые осуществили боевое применение данного беспилотника.